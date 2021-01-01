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Заклятье: Другая сторона

Режиссер:Торд Даниэльссон, Оскар Мелландер
Жанры: Ужасы.

Когда отец семейства уезжает в командировку, в доме начинает происходит нечто жуткое. Семилетний Лукас заводит дружбу с мальчиком-ровесником с «другой стороны», который боится Существа из подвала. Когда Лукас исчезает, его мачехе придется проникнуть в мир мертвых и разгадать заклятье «другой стороны».

Продолжительность:87 мин
Сценарий:Торд Даниэльссон, Оскар Мелландер
В ролях:Якоб Фальстедт, Янна Гранстрём, Дилан Гвин, Карин Холмберг, Никлас Ярнехейм, Хенрик Норлен, Сови Рюден, Лайнус Уолгрен
Музыка:Йонас Викстранд
Производство:Швеция
Ограничения:18+
Дата релиза:01 января 2021
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Северное сияниеЗеленый зал
c 1 по 3 февраля
20:15 (150)

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