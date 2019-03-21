Закатать в асфальт

Режиссер: С. Крэйг Залер

Жанры: Боевик, Триллер, Драма, Криминал.

Старого ищейку Риджмана и безбашенного Энтони отстраняют от дел после того, как в сеть попадает видео, где напарники жестко выбивают признание из подозреваемого. Не имея других средств к существованию, экс-копы находят работу в криминальном подполье, где их главным врагом становится вышедший из тюрьмы Генри Джонс, мечтающий о мести полиции.

Продолжительность: 159 мин

Сценарий: С. Крэйг Залер

В ролях: Мэл Гибсон, Винс Вон, Дженнифер Карпентер, Майкл Джей Уайт, Лори Холден, Дон Джонсон, Томас Кречман, Удо Кир, Лианнет Боррего, Джастин Уоррингтон

Музыка: С. Крэйг Залер