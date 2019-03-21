Закатать в асфальт
Режиссер:С. Крэйг Залер
Жанры: Боевик, Триллер, Драма, Криминал.
Жанры: Боевик, Триллер, Драма, Криминал.
Старого ищейку Риджмана и безбашенного Энтони отстраняют от дел после того, как в сеть попадает видео, где напарники жестко выбивают признание из подозреваемого. Не имея других средств к существованию, экс-копы находят работу в криминальном подполье, где их главным врагом становится вышедший из тюрьмы Генри Джонс, мечтающий о мести полиции.
Продолжительность:159 мин
Сценарий:С. Крэйг Залер
В ролях:Мэл Гибсон, Винс Вон, Дженнифер Карпентер, Майкл Джей Уайт, Лори Холден, Дон Джонсон, Томас Кречман, Удо Кир, Лианнет Боррего, Джастин Уоррингтон
Музыка:С. Крэйг Залер
В ролях:Мэл Гибсон, Винс Вон, Дженнифер Карпентер, Майкл Джей Уайт, Лори Холден, Дон Джонсон, Томас Кречман, Удо Кир, Лианнет Боррего, Джастин Уоррингтон
Музыка:С. Крэйг Залер
Производство:Канада, США
Ограничения:18+
Дата релиза:21 марта 2019
Ограничения:18+
Дата релиза:21 марта 2019
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