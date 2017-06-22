Захочу и соскочу

Режиссер: Сидней Сибилия

Жанры: Комедия, Криминал.

В университете начинаются сокращения, в числе уволенных оказывается талантливый научный работник. Чем может зарабатывать человек, который всю жизнь учился? Идея поразительно проста: нужно создать преступную группировку, подобной которой мир ещё не видывал. Он решает производить психотропные таблетки, для чего собирает вместе своих бывших коллег, которые, несмотря на свои знания, оказались на обочине общества. Успех приходит незамедлительно: наконец-то у них есть деньги, власть, женщины. Единственная проблема состоит в том, как управлять таким коллективом…

Продолжительность: 100 мин

Сценарий: Валерио Аттанасио, Сидней Сибилия, Андреа Гарелло

В ролях: Эдоардо Лео, Валерия Соларино, Валерио Эпри, Паоло Калабрези, Либеро Де Риенцо, Стефано Фреси, Лоренцо Лавиа, Пьетро Сермонти, Серджо Солли, Маджлинда Агадж

Музыка: Андреа Фарри