Зачетный препод-3
Режиссер:Бора Дагтекин
Жанры: Комедия.
Жанры: Комедия.
Классному руководителю Зэку Мюллеру достался класс с самыми трудными подростками в Германии. Не проходит и дня, чтобы эти молодые отпрыски чего-нибудь не отмочили. Если бы не криминальное прошлое Зэка, ему бы ни за что с ними не управиться. Но этот год обещает быть особенным. На носу итоговые экзамены, а никто из учеников ни в зуб ногой в материале. А все потому, что накануне с ними побеседовал школьный специалист по профориентации и окончательно отбил у ребят охоту хоть что-то делать. Сумеет ли Зэки помочь ребятам найти мотивацию и вернуть веру в себя?
Продолжительность:120 мин
Сценарий:Бора Дагтекин
В ролях:Элиас ЭмБарек, Катя Риман, Йелла Хаазе, Сандра Хюллер, Макс фон Гробен, Уши Глас, Гизем Эмре, Арам Арами, Лукас Райбер, Руна Грайнер
Музыка:Константин Джоркеф Ширер, Винсент Штайн
В ролях:Элиас ЭмБарек, Катя Риман, Йелла Хаазе, Сандра Хюллер, Макс фон Гробен, Уши Глас, Гизем Эмре, Арам Арами, Лукас Райбер, Руна Грайнер
Музыка:Константин Джоркеф Ширер, Винсент Штайн
Производство:Германия
Ограничения:16+
Дата релиза:12 апреля 2018
Ограничения:16+
Дата релиза:12 апреля 2018
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