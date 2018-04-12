Зачетный препод-3

Режиссер: Бора Дагтекин

Жанры: Комедия.

Классному руководителю Зэку Мюллеру достался класс с самыми трудными подростками в Германии. Не проходит и дня, чтобы эти молодые отпрыски чего-нибудь не отмочили. Если бы не криминальное прошлое Зэка, ему бы ни за что с ними не управиться. Но этот год обещает быть особенным. На носу итоговые экзамены, а никто из учеников ни в зуб ногой в материале. А все потому, что накануне с ними побеседовал школьный специалист по профориентации и окончательно отбил у ребят охоту хоть что-то делать. Сумеет ли Зэки помочь ребятам найти мотивацию и вернуть веру в себя?

Продолжительность: 120 мин

Сценарий: Бора Дагтекин

В ролях: Элиас ЭмБарек, Катя Риман, Йелла Хаазе, Сандра Хюллер, Макс фон Гробен, Уши Глас, Гизем Эмре, Арам Арами, Лукас Райбер, Руна Грайнер

Музыка: Константин Джоркеф Ширер, Винсент Штайн