За пропастью во ржи
Режиссер:Дэнни Стронг
Жанры: Драма, Биография.
Жанры: Драма, Биография.
Хроника жизни Дж. Д. Сэлинджера, одного из величайших авторов XX века, «За пропастью во ржи» открывается его первыми шагами на пути к писательской карьере под крылом редактора Уита Бернетта, оттененными бурным романом с молодой старлеткой Уной О’Нил. Многообещающее начало творческой судьбы оборачивается кошмаром, когда США вступают во Вторую мировую войну. Сэлинджер испытывает на себе все ужасы кровавой бойни, растянувшейся по всей Европе. Здесь в его голове начинает созревать то, что впоследствии станет культовым романом «Над пропастью во ржи» – произведением, которое навсегда изменит своего автора.
Продолжительность:106 мин
Сценарий:Дэнни Стронг, Кеннет Славенски
В ролях:Зои Дойч, Кевин Спейси, Люси Бойнтон, Николас Холт, Сара Полсон, Виктор Гарбер, Хоуп Дэвис, Эми Рутберг, Эндрю Полк, Брайан Д’Арси Джеймс
Музыка:Беар МакКрири
В ролях:Зои Дойч, Кевин Спейси, Люси Бойнтон, Николас Холт, Сара Полсон, Виктор Гарбер, Хоуп Дэвис, Эми Рутберг, Эндрю Полк, Брайан Д’Арси Джеймс
Музыка:Беар МакКрири
Производство:США
Ограничения:16+
Дата релиза:07 декабря 2017
Ограничения:16+
Дата релиза:07 декабря 2017
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