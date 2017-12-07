За пропастью во ржи

Режиссер: Дэнни Стронг

Жанры: Драма, Биография.

Хроника жизни Дж. Д. Сэлинджера, одного из величайших авторов XX века, «За пропастью во ржи» открывается его первыми шагами на пути к писательской карьере под крылом редактора Уита Бернетта, оттененными бурным романом с молодой старлеткой Уной О’Нил. Многообещающее начало творческой судьбы оборачивается кошмаром, когда США вступают во Вторую мировую войну. Сэлинджер испытывает на себе все ужасы кровавой бойни, растянувшейся по всей Европе. Здесь в его голове начинает созревать то, что впоследствии станет культовым романом «Над пропастью во ржи» – произведением, которое навсегда изменит своего автора.

Продолжительность: 106 мин

Сценарий: Дэнни Стронг, Кеннет Славенски

В ролях: Зои Дойч, Кевин Спейси, Люси Бойнтон, Николас Холт, Сара Полсон, Виктор Гарбер, Хоуп Дэвис, Эми Рутберг, Эндрю Полк, Брайан Д’Арси Джеймс

Музыка: Беар МакКрири