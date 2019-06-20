За мечтой
Режиссер:Макс Мингелла
Жанры: Драма, Музыкальный.
Жанры: Драма, Музыкальный.
Вайолет выросла в маленьком городке и всегда мечтала о славе. Участие в национальном конкурсе – это шанс добиться всего. Как справиться с неуверенностью, страхом и победить?
Продолжительность:93 мин
Сценарий:Макс Мингелла
В ролях:Эль Фаннинг, Агнешка Гроховска, Арчи Мадекве, Златко Бурич, Милли Брэйди, Вивиан Опара, Риа Змитрович, Олив Грэй, Эндрю Эллис, Чарли Мэйхью
Музыка:Мариус Де Фриз
В ролях:Эль Фаннинг, Агнешка Гроховска, Арчи Мадекве, Златко Бурич, Милли Брэйди, Вивиан Опара, Риа Змитрович, Олив Грэй, Эндрю Эллис, Чарли Мэйхью
Музыка:Мариус Де Фриз
Производство:Великобритания, США
Ограничения:12+
Дата релиза:20 июня 2019
Ограничения:12+
Дата релиза:20 июня 2019
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