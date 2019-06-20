За мечтой

Режиссер: Макс Мингелла

Жанры: Драма, Музыкальный.

Вайолет выросла в маленьком городке и всегда мечтала о славе. Участие в национальном конкурсе – это шанс добиться всего. Как справиться с неуверенностью, страхом и победить?

Продолжительность: 93 мин

Сценарий: Макс Мингелла

В ролях: Эль Фаннинг, Агнешка Гроховска, Арчи Мадекве, Златко Бурич, Милли Брэйди, Вивиан Опара, Риа Змитрович, Олив Грэй, Эндрю Эллис, Чарли Мэйхью

Музыка: Мариус Де Фриз