За бортом
Режиссер:Роб Гринберг
Жанры: Комедия.
Жанры: Комедия.
Неудавшийся плейбой Леонардо, выходец из богатой мексиканской семьи, просыпается в глубокой амнезии после падения за борт своей яхты. Вскоре он встречает суровую мать-одиночку по имени Кейт, которая сообщает мужчине, что они давно женаты.
Продолжительность:112 мин
Сценарий:Боб Фишер, Роб Гринберг, Лесли Диксон
В ролях:Анна Фэрис, Эухенио Дербес, Ева Лонгория, Свузи Кёрц, Эмили Мэддисон, Джон Ханна, Celeste Ziegler, Джош Сегарра, Аливия Элин Линд, Мэл Родригез
Музыка:Лайл Уоркмэн
В ролях:Анна Фэрис, Эухенио Дербес, Ева Лонгория, Свузи Кёрц, Эмили Мэддисон, Джон Ханна, Celeste Ziegler, Джош Сегарра, Аливия Элин Линд, Мэл Родригез
Музыка:Лайл Уоркмэн
Производство:США
Ограничения:16+
Дата релиза:17 мая 2018
Ограничения:16+
Дата релиза:17 мая 2018
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!