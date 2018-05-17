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За бортом

Режиссер:Роб Гринберг
Жанры: Комедия.

Неудавшийся плейбой Леонардо, выходец из богатой мексиканской семьи, просыпается в глубокой амнезии после падения за борт своей яхты. Вскоре он встречает суровую мать-одиночку по имени Кейт, которая сообщает мужчине, что они давно женаты.

Продолжительность:112 мин
Сценарий:Боб Фишер, Роб Гринберг, Лесли Диксон
В ролях:Анна Фэрис, Эухенио Дербес, Ева Лонгория, Свузи Кёрц, Эмили Мэддисон, Джон Ханна, Celeste Ziegler, Джош Сегарра, Аливия Элин Линд, Мэл Родригез
Музыка:Лайл Уоркмэн
Производство:США
Ограничения:16+
Дата релиза:17 мая 2018
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АврораОсновной зал
c 17 по 20 мая
18:20 (250)
c 21 по 23 мая
18:20 (200)

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