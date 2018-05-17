За бортом

Режиссер: Роб Гринберг

Жанры: Комедия.

Неудавшийся плейбой Леонардо, выходец из богатой мексиканской семьи, просыпается в глубокой амнезии после падения за борт своей яхты. Вскоре он встречает суровую мать-одиночку по имени Кейт, которая сообщает мужчине, что они давно женаты.

Продолжительность: 112 мин

Сценарий: Боб Фишер, Роб Гринберг, Лесли Диксон

В ролях: Анна Фэрис, Эухенио Дербес, Ева Лонгория, Свузи Кёрц, Эмили Мэддисон, Джон Ханна, Celeste Ziegler, Джош Сегарра, Аливия Элин Линд, Мэл Родригез

Музыка: Лайл Уоркмэн