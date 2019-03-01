Юморист

Режиссер: Михаил Идов

Жанры: Драма, Биография, Драма, Биография.

У эстрадного юмориста Бориса Аркадьева в жизни все хорошо: счастливая семья, обожание миллионов, очередь поклонниц и благосклонность властей. Но комику не дает покоя несвобода и внешняя, и внутренняя: чем громче его успех на сцене, тем сильнее в нем назревает протест. И вот уже самый смешной становится слишком опасным.

Продолжительность: 100 мин

Сценарий: Михаил Идов, Лили Идова

В ролях: Алексей Агранович, Юрий Колокольников, Алиса Хазанова, Павел Ильин, Артем Волобуев, Полина Ауг, Семен Штейнберг, Вильма Кутавичюте, Ольга Дибцева, Даниэль Шифрин

Музыка: Дэйв Мэйсон