Юморист
Режиссер:Михаил Идов
Жанры: Драма, Биография, Драма, Биография.
Жанры: Драма, Биография, Драма, Биография.
У эстрадного юмориста Бориса Аркадьева в жизни все хорошо: счастливая семья, обожание миллионов, очередь поклонниц и благосклонность властей. Но комику не дает покоя несвобода и внешняя, и внутренняя: чем громче его успех на сцене, тем сильнее в нем назревает протест. И вот уже самый смешной становится слишком опасным.
Продолжительность:100 мин
Сценарий:Михаил Идов, Лили Идова
В ролях:Алексей Агранович, Юрий Колокольников, Алиса Хазанова, Павел Ильин, Артем Волобуев, Полина Ауг, Семен Штейнберг, Вильма Кутавичюте, Ольга Дибцева, Даниэль Шифрин
Музыка:Дэйв Мэйсон
В ролях:Алексей Агранович, Юрий Колокольников, Алиса Хазанова, Павел Ильин, Артем Волобуев, Полина Ауг, Семен Штейнберг, Вильма Кутавичюте, Ольга Дибцева, Даниэль Шифрин
Музыка:Дэйв Мэйсон
Производство:Россия, Латвия, Чехия
Ограничения:16+
Дата релиза:01 марта 2019
Ограничения:16+
Дата релиза:01 марта 2019
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