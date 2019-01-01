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Ёлки Последние

Режиссер:Тимур Бекмамбетов, Егор Баранов, Анна Пармас
Жанры: Семейный, Комедия.

«Ёлки Последние» станут самыми трогательными, добрыми и волшебными из всех, потому что любимые герои будут прощаться со зрителями. В киноальманах войдет пять новогодних историй. В новелле «Сосны» миллениал поможет своему брутальному отчиму дяде Юре сделать предложение руки и сердца. В «Братьях» неразлучные друзья Боря и Женя вновь окажутся на грани расставания, потому что Женя собирается вернуться в Якутск. Лыжник и сноубордист перевернут весь город ради улыбки одной красавицы в новелле «Ресторан быстрого знакомства». «Вокзал на троих» расскажет историю о простой девушке из Воронежа, отправившейся в погоню за своим счастьем — столичным актером Комаровским, а в новелле «Вредный дедушка» Снегурочка поедет спасать одинокого, но очень ворчливого дедушку.

Продолжительность:85 мин
Сценарий:Жора Крыжовников, Юлия Гулян, Иван Петухов
В ролях:Иван Ургант, Сергей Светлаков, Дмитрий Нагиев, Елена Яковлева, Юлия Александрова, Даниил Вахрушев, Александр Головин, Александр Домогаров мл., Юрий Кузнецов, Екатерина Агеева
Производство:Россия
Ограничения:6+
Дата релиза:27 декабря 2018
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Северное сияниеЗеленый зал
c 27 по 30 декабря
21:35 (350)
23:30 (300)
АврораОсновной зал
c 27 по 30 декабря
12:35 (200)
20:00 (250)
31 декабря
17:55 (200)
1 января 2019
15:40 (200)
21:15 (250)
2 января 2019
14:25 (200)
20:00 (250)
Северное сияниеБордовый зал
c 27 по 29 декабря
10:40 (300)
12:35 (300)
14:35 (300)
16:30 (300)
18:25 (390)
20:20 (390)
22:15 (300)
30 декабря
10:40 (300)
12:35 (300)
14:35 (390)
16:30 (390)
18:25 (390)
20:20 (390)
22:15 (300)
31 декабря
12:20 (300)
14:15 (390)
16:10 (390)
2 января 2019
23:55 (300)
МурманскБольшой зал
c 27 по 30 декабря
17:50 (350)
31 декабря
14:20 (350)
1 января 2019
17:40 (350)
2 января 2019
17:50 (350)
Северное сияниеСиний зал
c 27 по 29 декабря
13:30 (300)
30 декабря
13:30 (350)
31 декабря
13:25 (350)
17:40 (350)
1 января 2019
15:00 (350)
21:55 (350)
2 января 2019
13:25 (350)
Северное сияниеКрасный зал
31 декабря
11:20 (300)
1 января 2019
12:35 (300)
16:30 (390)
20:20 (390)
00:10 (300)
2 января 2019
10:45 (300)
14:35 (390)
18:25 (390)
22:10 (300)
Северное сияниеЖёлтый зал
2 января 2019
19:45 (390)

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