138557

Ёлки новые

Режиссер:Жора Крыжовников, Дмитрий Киселёв, Александр Карпиловский
Жанры: Комедия.

В декабре 2017 будет жарко! Дружба Жени и Бори едва не сгорит в огне семейного скандала; глубоко беременная Снегурочка отправится в Одиссею по нижегородским семьям; отчаянная Галя из Новосибирска пойдет на все, чтобы провести ночь с любимым врачом; экстремальный поход в лес за елкой станет проверкой на прочность для юного хипстера из Тюмени и его потенциального отчима. Новые и хорошо знакомые герои «Ёлок» влюбляются, ссорятся и мирятся, совершают геройские поступки и попадают впросак, лишь бы найти на Новый год настоящую родственную душу, как один смелый мальчик из Хабаровска, сбежавший в поисках новой мамы в Москву. И помочь им может только чудо… или вся страна!

Сценарий:Жора Крыжовников, Юлия Гулян, Дмитрий Литвиненко
В ролях:Иван Ургант, Сергей Светлаков, Дмитрий Нагиев, Юлия Александрова, Антон Богданов, Валентина Мазунина, Елена Яковлева, Сергей Пускепалис, Екатерина Климова, Андрей Бурковский
Производство:Россия
Ограничения:6+
Дата релиза:21 декабря 2017
0
Я иду
Ваша оценка
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!
Северное сияниеОранжевый зал
c 21 по 22 декабря
11:30 (300)
13:15 (300)
15:00 (300)
16:40 (300)
18:20 (390)
20:00 (390)
21:45 (390)
23:25 (300)
c 23 по 24 декабря
11:30 (300)
13:15 (390)
15:00 (390)
16:40 (390)
18:20 (390)
20:00 (390)
21:45 (390)
23:25 (300)
c 25 по 27 декабря
11:30 (200)
13:15 (200)
15:00 (200)
16:40 (200)
18:20 (250)
20:00 (250)
21:45 (250)
23:25 (200)

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?