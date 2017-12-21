Ёлки новые

Режиссер: Жора Крыжовников, Дмитрий Киселёв, Александр Карпиловский

Жанры: Комедия.

В декабре 2017 будет жарко! Дружба Жени и Бори едва не сгорит в огне семейного скандала; глубоко беременная Снегурочка отправится в Одиссею по нижегородским семьям; отчаянная Галя из Новосибирска пойдет на все, чтобы провести ночь с любимым врачом; экстремальный поход в лес за елкой станет проверкой на прочность для юного хипстера из Тюмени и его потенциального отчима. Новые и хорошо знакомые герои «Ёлок» влюбляются, ссорятся и мирятся, совершают геройские поступки и попадают впросак, лишь бы найти на Новый год настоящую родственную душу, как один смелый мальчик из Хабаровска, сбежавший в поисках новой мамы в Москву. И помочь им может только чудо… или вся страна!

Сценарий: Жора Крыжовников, Юлия Гулян, Дмитрий Литвиненко

В ролях: Иван Ургант, Сергей Светлаков, Дмитрий Нагиев, Юлия Александрова, Антон Богданов, Валентина Мазунина, Елена Яковлева, Сергей Пускепалис, Екатерина Климова, Андрей Бурковский

