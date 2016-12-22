Ёлки 5
Режиссер:Тимур Бекмамбетов, Александр Котт, Вадим Перельман
Жанры: Комедия.
Жанры: Комедия.
В этот новый год любимые герои «Ёлок» всё также делают глупости и надеются на чудо.
Боре нужно как-то восстановить семейное счастье и ради этого он готов украсть у лучшего друга Жени пингвина. Лыжник и сноубордист, так и не повзрослевшие, устраивают сумасшедшую погоню за ёлкой. Баба Маня осваивает интернет в надежде найти старую любовь. Профессор из Екатеринбурга остепенился, но теперь сам сходит с ума от ревности. На далеком Севере инженер по технике безопасности должен рискнуть и, наконец, признаться в любви. Ну а пингвину просто очень нужно сесть на яйцо…
В ролях:Иван Ургант, Сергей Светлаков, Гоша Куценко, Мария Шукшина, Александр Головин, Анна Хилькевич, Александр Домогаров мл., Кирилл Плетнёв, Александр Робак, Анастасия Сметанина
Производство:Россия
Ограничения:6+
Дата релиза:22 декабря 2016
Ограничения:6+
Дата релиза:22 декабря 2016
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