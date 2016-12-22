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Ёлки 5

Режиссер:Тимур Бекмамбетов, Александр Котт, Вадим Перельман
Жанры: Комедия.

В этот новый год любимые герои «Ёлок» всё также делают глупости и надеются на чудо.

Боре нужно как-то восстановить семейное счастье и ради этого он готов украсть у лучшего друга Жени пингвина. Лыжник и сноубордист, так и не повзрослевшие, устраивают сумасшедшую погоню за ёлкой. Баба Маня осваивает интернет в надежде найти старую любовь. Профессор из Екатеринбурга остепенился, но теперь сам сходит с ума от ревности. На далеком Севере инженер по технике безопасности должен рискнуть и, наконец, признаться в любви. Ну а пингвину просто очень нужно сесть на яйцо…

В ролях:Иван Ургант, Сергей Светлаков, Гоша Куценко, Мария Шукшина, Александр Головин, Анна Хилькевич, Александр Домогаров мл., Кирилл Плетнёв, Александр Робак, Анастасия Сметанина
Производство:Россия
Ограничения:6+
Дата релиза:22 декабря 2016
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ОдиссеяЭлизиум-холл
c 22 по 23 декабря
22:00 (250 р.)
c 24 по 25 декабря
09:50 (150 р.)
19:55 (250 р.)
c 26 по 28 декабря
09:50 (150 р.)
19:55 (200 р.)
Мираж СинемаКинозал №6. VIP
c 22 по 23 декабря
15:00 (500 р.)
16:50 (500 р.)
21:00 (600 р.)
22:50 (600 р.)
c 24 по 25 декабря
21:10 (600 р.)
23:00 (600 р.)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 4
c 22 по 23 декабря
11:25 (290 р.)
11:25 (290 р.)
11:25 (290 р.)
11:25 (290 р.)
11:25 (290 р.)
11:25 (290 р.)
13:30 (290 р.)
13:30 (290 р.)
13:30 (290 р.)
13:30 (290 р.)
15:35 (290 р.)
15:35 (290 р.)
17:40 (290 р.)
19:45 (290 р.)
24 декабря
15:20 (290 р.)
19:15 (290 р.)
21:20 (290 р.)
25 декабря
11:25 (290 р.)
15:20 (290 р.)
19:15 (290 р.)
21:20 (290 р.)
26 декабря
11:25 (270 р.)
15:20 (270 р.)
19:15 (270 р.)
21:20 (270 р.)
27 декабря
13:15 (270 р.)
17:10 (270 р.)
28 декабря
11:25 (270 р.)
15:20 (270 р.)
19:15 (270 р.)
21:20 (270 р.)
Северное сияниеКрасный зал
22 декабря
19:30 (390)
21:15 (390)
23:05 (300)
23 декабря
10:40 (300)
12:25 (300)
14:10 (300)
15:55 (300)
17:40 (390)
19:30 (390)
21:15 (390)
23:05 (300)
c 24 по 25 декабря
10:40 (300)
12:25 (300)
14:10 (390)
20:00 (390)
21:50 (390)
23:35 (300)
c 26 по 28 декабря
10:40 (200)
12:25 (200)
14:10 (200)
20:00 (250)
21:50 (250)
23:35 (200)
ОдиссеяСпайдер-холл
c 22 по 23 декабря
12:55 (200 р.)
19:10 (250 р.)
c 24 по 25 декабря
17:00 (250 р.)
c 26 по 28 декабря
17:00 (200 р.)
Северное сияниеДетский зал
c 22 по 23 декабря
18:30 (350)
c 24 по 25 декабря
22:40 (300)
c 26 по 28 декабря
22:40 (200)
МурманскБольшой зал
22 декабря
21:30 (350)
23 декабря
13:35 (300)
17:45 (350)
21:30 (350)
c 24 по 25 декабря
13:35 (350)
17:45 (350)
21:30 (350)
c 26 по 28 декабря
13:35 (200)
17:45 (250)
21:30 (250)
АврораОсновной зал
22 декабря
19:15 (250)
23 декабря
09:00 (100)
13:15 (200)
15:00 (200)
19:15 (250)
c 24 по 25 декабря
09:00 (100)
15:25 (200)
21:15 (250)
c 26 по 28 декабря
09:00 (100)
15:25 (150)
21:15 (200)
Мираж СинемаКинозал №3
c 22 по 23 декабря
10:30 (150 р.)
12:20 (150 р.)
14:10 (200 р.)
16:00 (300 р.)
17:50 (300 р.)
19:50 (300 р.)
21:40 (300 р.)
23:30 (200 р.)
c 24 по 25 декабря
10:25 (200 р.)
14:30 (300 р.)
16:20 (300 р.)
18:10 (300 р.)
20:00 (300 р.)
21:50 (300 р.)
23:50 (200 р.)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 2
27 декабря
21:00 (270 р.)

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