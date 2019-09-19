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Режиссер:Дэнни Бойл
Жанры: Мелодрама, Мюзикл, Комедия, Фэнтези.

Еще месяц назад Джек был обычным неудачником. Теперь он суперзвезда, миллионы людей слушают его песни, билеты на концерты раскупаются за секунду. В чем секрет? Все просто. Джек – единственный человек в мире, кто помнит о существовании The Beatles.

Продолжительность:116 мин
Сценарий:Ричард Кёртис, Jack Barth
В ролях:Химеш Патель, Лили Джеймс, Софи Ди Мартино, Эллиз Шаппелль, Мира Сайал, Гарри Мишель Винсент Франклин, Джоэль Фрай, Michael Kiwanuka, Karma Sood
Музыка:Дэниэл Пембертон
Производство:Великобритания, Россия, Китай
Ограничения:12+
Дата релиза:19 сентября 2019
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Северное сияниеКрасный зал
c 19 по 20 сентября
11:20 (300)
13:35 (300)
15:50 (300)
20:00 (390)
22:15 (300)
c 21 по 22 сентября
11:20 (300)
13:35 (390)
15:50 (390)
20:00 (390)
22:15 (300)
c 23 по 25 сентября
11:20 (200)
13:35 (200)
15:50 (200)
20:00 (250)
22:15 (200)
Северное сияниеДетский зал
c 19 по 22 сентября
23:45 (300)
c 23 по 25 сентября
23:45 (200)
Мираж СинемаКинозал №6. VIP
c 19 по 22 сентября
13:35 (800 р.)
Мираж СинемаКинозал №4
c 19 по 20 сентября
12:30 (150 р.)
16:50 (300 р.)
21:10 (300 р.)
c 21 по 22 сентября
12:30 (200 р.)
16:50 (300 р.)
21:10 (300 р.)

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