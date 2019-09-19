Yesterday
Режиссер:Дэнни Бойл
Жанры: Мелодрама, Мюзикл, Комедия, Фэнтези.
Жанры: Мелодрама, Мюзикл, Комедия, Фэнтези.
Еще месяц назад Джек был обычным неудачником. Теперь он суперзвезда, миллионы людей слушают его песни, билеты на концерты раскупаются за секунду. В чем секрет? Все просто. Джек – единственный человек в мире, кто помнит о существовании The Beatles.
Продолжительность:116 мин
Сценарий:Ричард Кёртис, Jack Barth
В ролях:Химеш Патель, Лили Джеймс, Софи Ди Мартино, Эллиз Шаппелль, Мира Сайал, Гарри Мишель Винсент Франклин, Джоэль Фрай, Michael Kiwanuka, Karma Sood
Музыка:Дэниэл Пембертон
В ролях:Химеш Патель, Лили Джеймс, Софи Ди Мартино, Эллиз Шаппелль, Мира Сайал, Гарри Мишель Винсент Франклин, Джоэль Фрай, Michael Kiwanuka, Karma Sood
Музыка:Дэниэл Пембертон
Производство:Великобритания, Россия, Китай
Ограничения:12+
Дата релиза:19 сентября 2019
Ограничения:12+
Дата релиза:19 сентября 2019
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