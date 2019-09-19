Yesterday

Режиссер: Дэнни Бойл

Жанры: Мелодрама, Мюзикл, Комедия, Фэнтези.

Еще месяц назад Джек был обычным неудачником. Теперь он суперзвезда, миллионы людей слушают его песни, билеты на концерты раскупаются за секунду. В чем секрет? Все просто. Джек – единственный человек в мире, кто помнит о существовании The Beatles.

Продолжительность: 116 мин

Сценарий: Ричард Кёртис, Jack Barth

В ролях: Химеш Патель, Лили Джеймс, Софи Ди Мартино, Эллиз Шаппелль, Мира Сайал, Гарри Мишель Винсент Франклин, Джоэль Фрай, Michael Kiwanuka, Karma Sood

Музыка: Дэниэл Пембертон