Яга. Кошмар тёмного леса
Режиссер:Святослав Подгаевский
Жанры: Ужасы.
Жанры: Ужасы.
В центре сюжета – молодая семья, которая переехала в новую квартиру на окраине города. Нанятая ими для новорожденной дочери няня быстро вошла в доверие. Однако старший мальчик, Егор, рассказывает о пугающем поведении женщины, но родители ему не верят. Камеры наблюдения, установленные отцом для успокоения, лишь подтверждают – всё в порядке. И вот однажды Егор, вернувшись домой, не находит никаких следов ни няни, ни маленькой сестры, а родители пребывают в странном трансе и даже не помнят, что у них была дочь. Тогда Егор вместе с друзьями отправляется на поиски, в ходе которых выяснится, что няня – древний славянский демон.
Продолжительность:97 мин
Сценарий:Наталья Дубовая, Святослав Подгаевский, Иван Капитонов
В ролях:Олег Чугунов, Глаша Голубева, Артём Жигулин, Игорь Хрипунов, Светлана Устинова, Алексей Розин, Марьяна Спивак, Марта Тимофеева, Даниил Филиппов, Евгения Евстигнеева
Музыка:Николай Скачков
В ролях:Олег Чугунов, Глаша Голубева, Артём Жигулин, Игорь Хрипунов, Светлана Устинова, Алексей Розин, Марьяна Спивак, Марта Тимофеева, Даниил Филиппов, Евгения Евстигнеева
Музыка:Николай Скачков
Производство:Россия
Ограничения:16+
Дата релиза:27 февраля 2020
Ограничения:16+
Дата релиза:27 февраля 2020
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