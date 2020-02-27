Яга. Кошмар тёмного леса

Режиссер: Святослав Подгаевский

Жанры: Ужасы.

В центре сюжета – молодая семья, которая переехала в новую квартиру на окраине города. Нанятая ими для новорожденной дочери няня быстро вошла в доверие. Однако старший мальчик, Егор, рассказывает о пугающем поведении женщины, но родители ему не верят. Камеры наблюдения, установленные отцом для успокоения, лишь подтверждают – всё в порядке. И вот однажды Егор, вернувшись домой, не находит никаких следов ни няни, ни маленькой сестры, а родители пребывают в странном трансе и даже не помнят, что у них была дочь. Тогда Егор вместе с друзьями отправляется на поиски, в ходе которых выяснится, что няня – древний славянский демон.

Продолжительность: 97 мин

Сценарий: Наталья Дубовая, Святослав Подгаевский, Иван Капитонов

В ролях: Олег Чугунов, Глаша Голубева, Артём Жигулин, Игорь Хрипунов, Светлана Устинова, Алексей Розин, Марьяна Спивак, Марта Тимофеева, Даниил Филиппов, Евгения Евстигнеева

Музыка: Николай Скачков