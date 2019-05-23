Ядовитая роза
Режиссер:Франческо Синкуемани, Джордж Галло, Luca Giliberto
Жанры: Триллер.
Жанры: Триллер.
Карсон Филипс в прошлом – звезда футбола, теперь — частный детектив. В его руки попадает простое, на первый взгляд, дело о пропавших без вести. Но расследование принимает неожиданный поворот: в запутанной череде жестоких преступлений замешана его дочь, которая давно бесследно исчезла.
Сценарий:Ричард Сальваторе
В ролях:Брендан Фрейзер, Фамке Янссен, Морган Фриман, Джон Траволта, Петер Стормаре, Клаудия Джерини, Роберт Патрик, Кэт Грэхэм, Элла Блю Траволта, Ник Валлелонга
Музыка:Альдо Шлаку, Marcus Sjowall
В ролях:Брендан Фрейзер, Фамке Янссен, Морган Фриман, Джон Траволта, Петер Стормаре, Клаудия Джерини, Роберт Патрик, Кэт Грэхэм, Элла Блю Траволта, Ник Валлелонга
Музыка:Альдо Шлаку, Marcus Sjowall
Производство:США, Италия
Ограничения:16+
Дата релиза:23 мая 2019
Ограничения:16+
Дата релиза:23 мая 2019
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