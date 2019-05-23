Ядовитая роза

Режиссер: Франческо Синкуемани, Джордж Галло, Luca Giliberto

Жанры: Триллер.

Карсон Филипс в прошлом – звезда футбола, теперь — частный детектив. В его руки попадает простое, на первый взгляд, дело о пропавших без вести. Но расследование принимает неожиданный поворот: в запутанной череде жестоких преступлений замешана его дочь, которая давно бесследно исчезла.

Сценарий: Ричард Сальваторе

В ролях: Брендан Фрейзер, Фамке Янссен, Морган Фриман, Джон Траволта, Петер Стормаре, Клаудия Джерини, Роберт Патрик, Кэт Грэхэм, Элла Блю Траволта, Ник Валлелонга

Музыка: Альдо Шлаку, Marcus Sjowall