Я сражаюсь с великанами
Режиссер:Андерс Вальтер Хансен
Жанры: Фэнтези, Триллер, Драма.
Жанры: Фэнтези, Триллер, Драма.
Барбара Торсон — особенная, ее уникальный талант — это возможность видеть мир великанов. И этот мир угрожает людям. Барбаре никто не верит, но она единственная, кто может спасти человечество от исчезновения. Она объявляет великанам войну и готовится к главному сражению в своей жизни.
Продолжительность:106 мин
Сценарий:Джо Келли, Х. М. Кэн Ниимура
В ролях:Мэдисон Вульф, Зои Салдана, Имоджен Путс, Сидни Вэйд, Рори Джексон, Allanah O'Connor, Maya Peters, Арт Паркинсон, Дженнифер Эль, Дон Вичерли
Музыка:Лорен Перез
В ролях:Мэдисон Вульф, Зои Салдана, Имоджен Путс, Сидни Вэйд, Рори Джексон, Allanah O'Connor, Maya Peters, Арт Паркинсон, Дженнифер Эль, Дон Вичерли
Музыка:Лорен Перез
Производство:Бельгия, Великобритания, США
Ограничения:12+
Дата релиза:29 марта 2017
Ограничения:12+
Дата релиза:29 марта 2017
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