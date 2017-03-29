141314

Я сражаюсь с великанами

Режиссер:Андерс Вальтер Хансен
Жанры: Фэнтези, Триллер, Драма.

Барбара Торсон — особенная, ее уникальный талант — это возможность видеть мир великанов. И этот мир угрожает людям. Барбаре никто не верит, но она единственная, кто может спасти человечество от исчезновения. Она объявляет великанам войну и готовится к главному сражению в своей жизни.

Продолжительность:106 мин
Сценарий:Джо Келли, Х. М. Кэн Ниимура
В ролях:Мэдисон Вульф, Зои Салдана, Имоджен Путс, Сидни Вэйд, Рори Джексон, Allanah O'Connor, Maya Peters, Арт Паркинсон, Дженнифер Эль, Дон Вичерли
Музыка:Лорен Перез
Производство:Бельгия, Великобритания, США
Ограничения:12+
Дата релиза:29 марта 2017
0
Я иду
Ваша оценка
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!
Кронверк Синема ФорумКинозал № 4
c 29 марта по 4 апреля
13:50
13:50
Северное сияниеКрасный зал
c 29 марта по 1 апреля
17:15 (390)
c 2 по 4 апреля
17:15 (250)
Мираж СинемаКинозал №6. VIP
c 29 марта по 1 апреля
18:00 (1000 р.)
Северное сияниеСиний зал
c 29 марта по 1 апреля
20:20 (350)
c 2 по 4 апреля
20:20 (250)
Мираж СинемаКинозал №3
c 29 по 30 марта
10:20 (150 р.)
c 31 марта по 1 апреля
10:20 (200 р.)
Мираж СинемаКинозал №5
c 29 по 30 марта
14:45 (150 р.)
c 31 марта по 1 апреля
14:45 (300 р.)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 1
c 30 марта по 4 апреля
12:10
Северное сияниеБордовый зал
30 марта
14:40 (300)
23:05 (300)
c 31 марта по 1 апреля
10:40 (300)
14:40 (390)
23:05 (300)
c 2 по 4 апреля
10:40 (200)
14:40 (200)
23:05 (200)

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?