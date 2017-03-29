Я сражаюсь с великанами

Режиссер: Андерс Вальтер Хансен

Жанры: Фэнтези, Триллер, Драма.

Барбара Торсон — особенная, ее уникальный талант — это возможность видеть мир великанов. И этот мир угрожает людям. Барбаре никто не верит, но она единственная, кто может спасти человечество от исчезновения. Она объявляет великанам войну и готовится к главному сражению в своей жизни.

Продолжительность: 106 мин

Сценарий: Джо Келли, Х. М. Кэн Ниимура

В ролях: Мэдисон Вульф, Зои Салдана, Имоджен Путс, Сидни Вэйд, Рори Джексон, Allanah O'Connor, Maya Peters, Арт Паркинсон, Дженнифер Эль, Дон Вичерли

Музыка: Лорен Перез