Я иду искать

Режиссер: Мэттью Беттинелли, Тайлер Джиллетт

Жанры: Детектив, Триллер, Ужасы.

Юная невеста – теперь часть семьи своего новоиспеченного мужа, богатого, но эксцентричного рода, чтящего вековые традиции. Но кто бы мог подумать, что знакомство с родителями супруга превратится в смертельную игру, в которой все борются не на жизнь, а на смерть.

Продолжительность: 95 мин

Сценарий: Гай Бусик, Ryan Murphy

В ролях: Самара Уивинг, Адам Броди, Марк О’Брайэн, Генри Черни, Энди МакДауэлл, Мелани Скрофано Кристиан Бруун, Никки Гуаданьи, Элиз Левек, Джон Ралстон

Музыка: Брайан Тайлер