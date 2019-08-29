Я иду искать

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Режиссер:Мэттью Беттинелли, Тайлер Джиллетт
Жанры: Детектив, Триллер, Ужасы.
Жанры: Детектив, Триллер, Ужасы.
Юная невеста – теперь часть семьи своего новоиспеченного мужа, богатого, но эксцентричного рода, чтящего вековые традиции. Но кто бы мог подумать, что знакомство с родителями супруга превратится в смертельную игру, в которой все борются не на жизнь, а на смерть.
Продолжительность:95 мин
Сценарий:Гай Бусик, Ryan Murphy
В ролях:Самара Уивинг, Адам Броди, Марк О’Брайэн, Генри Черни, Энди МакДауэлл, Мелани Скрофано Кристиан Бруун, Никки Гуаданьи, Элиз Левек, Джон Ралстон
Музыка:Брайан Тайлер
В ролях:Самара Уивинг, Адам Броди, Марк О’Брайэн, Генри Черни, Энди МакДауэлл, Мелани Скрофано Кристиан Бруун, Никки Гуаданьи, Элиз Левек, Джон Ралстон
Музыка:Брайан Тайлер
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:29 августа 2019
Ограничения:18+
Дата релиза:29 августа 2019
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