150423

Я иду искать

Режиссер:Мэттью Беттинелли, Тайлер Джиллетт
Жанры: Детектив, Триллер, Ужасы.

Юная невеста – теперь часть семьи своего новоиспеченного мужа, богатого, но эксцентричного рода, чтящего вековые традиции. Но кто бы мог подумать, что знакомство с родителями супруга превратится в смертельную игру, в которой все борются не на жизнь, а на смерть.

Продолжительность:95 мин
Сценарий:Гай Бусик, Ryan Murphy
В ролях:Самара Уивинг, Адам Броди, Марк О’Брайэн, Генри Черни, Энди МакДауэлл, Мелани Скрофано Кристиан Бруун, Никки Гуаданьи, Элиз Левек, Джон Ралстон
Музыка:Брайан Тайлер
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:29 августа 2019
0
Я иду
Ваша оценка
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!
Северное сияниеБордовый зал
c 29 августа по 1 сентября
10:40 (300)
c 2 по 4 сентября
10:40 (200)
Мираж СинемаКинозал №7. VIP
c 29 августа по 1 сентября
17:45 (800 р.)
19:45 (1000 р.)
Мираж СинемаКинозал №4
31 августа
14:55 (300 р.)
МурманскБольшой зал
c 31 августа по 1 сентября
10:55 (300)
16:55 (350)
21:10 (350)
23:05 (150)
c 2 по 4 сентября
10:55 (200)
16:55 (200)
21:10 (250)
23:05 (150)
Мираж СинемаКинозал №2
c 31 августа по 1 сентября
12:30 (450 р.)
16:30 (700 р.)
20:30 (700 р.)
22:30 (700 р.)
00:30 (150 р.)
АврораОсновной зал
c 31 августа по 1 сентября
16:50 (200)
20:55 (250)
22:50 (200)
c 2 по 4 сентября
16:50 (150)
20:55 (200)
22:50 (150)
Северное сияниеПремьер зал
c 31 августа по 1 сентября
12:15 (350)
16:05 (390)
20:00 (390)
21:55 (390)
23:50 (300)
c 2 по 4 сентября
12:15 (300)
16:05 (300)
20:00 (350)
21:55 (350)
23:50 (300)

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?