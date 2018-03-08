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Я худею

Режиссер:Алексей Нужный
Жанры: Комедия.

В жизни Ани есть две главные любви – её парень Женя и еда. Из-за еды они и расстаются: Жене совсем не нравится, как Аня стала выглядеть. Аня не готова просто сдаться. При поддержке лучшей подруги и увлечённого здоровым образом жизни добряка Коли она пускается в увлекательное приключение, чтобы похудеть и обрести любовь и счастье.

Продолжительность:90 мин
Сценарий:Николай Куликов, Алексей Нужный, Константин Майер
В ролях:Александра Бортич, Ирина Горбачева, Сергей Шнуров, Евгений Кулик, Роман Курцын, Александр Пташенчук, Елена Валюшкина, Валерия Дергилева
Музыка:Кирилл Клепалов
Производство:Россия
Ограничения:12+
Дата релиза:08 марта 2018
2
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Мираж СинемаКинозал №5
c 29 по 30 марта
19:00 (150 р.)
c 31 марта по 1 апреля
19:00 (300 р.)
Северное сияниеЗеленый зал
30 марта
16:50 (150)
20:35 (150)
c 31 марта по 1 апреля
10:50 (200)
17:45 (300)
21:40 (300)
c 2 по 4 апреля
10:50 (150)
16:50 (150)
20:35 (150)

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