Я худею

Режиссер: Алексей Нужный

Жанры: Комедия.

В жизни Ани есть две главные любви – её парень Женя и еда. Из-за еды они и расстаются: Жене совсем не нравится, как Аня стала выглядеть. Аня не готова просто сдаться. При поддержке лучшей подруги и увлечённого здоровым образом жизни добряка Коли она пускается в увлекательное приключение, чтобы похудеть и обрести любовь и счастье.

Продолжительность: 90 мин

Сценарий: Николай Куликов, Алексей Нужный, Константин Майер

В ролях: Александра Бортич, Ирина Горбачева, Сергей Шнуров, Евгений Кулик, Роман Курцын, Александр Пташенчук, Елена Валюшкина, Валерия Дергилева

Музыка: Кирилл Клепалов