Я худею
Режиссер:Алексей Нужный
Жанры: Комедия.
Жанры: Комедия.
В жизни Ани есть две главные любви – её парень Женя и еда. Из-за еды они и расстаются: Жене совсем не нравится, как Аня стала выглядеть. Аня не готова просто сдаться. При поддержке лучшей подруги и увлечённого здоровым образом жизни добряка Коли она пускается в увлекательное приключение, чтобы похудеть и обрести любовь и счастье.
Продолжительность:90 мин
Сценарий:Николай Куликов, Алексей Нужный, Константин Майер
В ролях:Александра Бортич, Ирина Горбачева, Сергей Шнуров, Евгений Кулик, Роман Курцын, Александр Пташенчук, Елена Валюшкина, Валерия Дергилева
Музыка:Кирилл Клепалов
В ролях:Александра Бортич, Ирина Горбачева, Сергей Шнуров, Евгений Кулик, Роман Курцын, Александр Пташенчук, Елена Валюшкина, Валерия Дергилева
Музыка:Кирилл Клепалов
Производство:Россия
Ограничения:12+
Дата релиза:08 марта 2018
Ограничения:12+
Дата релиза:08 марта 2018
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