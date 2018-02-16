139107

We Are X

Режиссер:Стивен Кижак
Жанры: Документальный, Музыкальный.

«Постоянно спрашивая: «Почему я здесь?» Что я делаю в этом мире?», я будто бы ищу причину для смерти. Вот почему я играю на барабанах так, будто никакого завтра не существует», – говорит в начале фильма Ёсики Хаяси, со-основатель одной из главных рок-групп Японии, X Japan.

X Japan, в соответствии с названием, очень японская группа – в фильме рассказывается о чести, достоинстве, попытках выйти на западный рынок и том, что в любые моменты жизни ты должен быть готов к тому, чтобы выполнить волю императора. Все критики наперебой хвалят группу, ненадолго появляющиеся Стэн Ли, Джин Симмонс и Мэрилин Мэнсон склоняют голову в почтении, фанаты без ума от них, но на самом деле это фильм не об успехе и о том, как достичь в жизни всего, что хотел. «We Are X» лишь поначалу показывает только подготовку к важному для группы концерту в Madison Square Garden. Ёсики рассказывает о смерти отца и не стесняется показывать свои походы по врачам, лишь иногда отказываясь говорить о слишком личном. Тоси, вокалист и давний друг Ёсики, откровенно отвечает на вопросы о времени, проведённом в секте, и о временах, когда ему пришлось уйти из группы. Остальные участники скорее остаются на заднем плане – но лишь для того, чтобы подчеркнуть эту историю многолетней дружбы, пережившей смерть близких, срывы, непонимание и ссоры.

Продолжительность:93 мин
В ролях:Ёсики Хаяси, Toshimitsu Deyama, Томоаки Ишизука, Hiroshi Morie, Сугизо, Хидэто Мацумото, Тайи Савада, Джин Симмонс, Уэс Борланд, Ричард Фортус
Музыка:Ёсики Хаяси
Производство:Великобритания, США
Ограничения:16+
Дата релиза:16 февраля 2018
0
Я иду
Ваша оценка
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!
Северное сияниеЖёлтый зал
16 февраля
18:40 (300)

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?