Взрывная блондинка

Режиссер: Дэвид Литч

Жанры: Боевик, Триллер, Детектив.

Агент Лоррейн Бротон, бриллиант в короне Секретной разведывательной службы Ее Величества, не просто мастер шпионажа: она бомбически сексуальна, взрывоопасна и использует весь арсенал своих уникальных умений во время невыполнимых миссий. В неспокойном Берлине, куда ее направляют с заданием вернуть бесценное досье, она вынуждена объединиться с агентом под прикрытием Дэвидом Персивалем. Вместе им предстоит проложить путь через тернии смертельных шпионских игр.

Продолжительность: 115 мин

Сценарий: Курт Джонстад, Энтони Джонстон, Sam Hart

В ролях: Шарлиз Терон, Джеймс МакЭвой, Эдди Марсан, Джон Гудман, Тоби Джонс, Джеймс Фолкнер, Роланд Мюллер, София Бутелла, Билл Скарсгард, Сэм Харгрейв

Музыка: Тайлер Бейтс