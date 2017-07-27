135090

Взрывная блондинка

Режиссер:Дэвид Литч
Жанры: Боевик, Триллер, Детектив.

Агент Лоррейн Бротон, бриллиант в короне Секретной разведывательной службы Ее Величества, не просто мастер шпионажа: она бомбически сексуальна, взрывоопасна и использует весь арсенал своих уникальных умений во время невыполнимых миссий. В неспокойном Берлине, куда ее направляют с заданием вернуть бесценное досье, она вынуждена объединиться с агентом под прикрытием Дэвидом Персивалем. Вместе им предстоит проложить путь через тернии смертельных шпионских игр.

Продолжительность:115 мин
Сценарий:Курт Джонстад, Энтони Джонстон, Sam Hart
В ролях:Шарлиз Терон, Джеймс МакЭвой, Эдди Марсан, Джон Гудман, Тоби Джонс, Джеймс Фолкнер, Роланд Мюллер, София Бутелла, Билл Скарсгард, Сэм Харгрейв
Музыка:Тайлер Бейтс
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:27 июля 2017
0
Я иду
Ваша оценка
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!
Кронверк Синема ФорумКинозал № 4
c 27 по 28 июля
20:40 (199)
c 29 по 30 июля
20:40 (299)
31 июля
20:40 (199)
1 августа
21:05 (199)
2 августа
20:40 (199)
Мираж СинемаКинозал №2
c 27 по 28 июля
10:20 (300 р.)
12:40 (300 р.)
15:00 (700 р.)
17:20 (700 р.)
19:50 (700 р.)
22:10 (700 р.)
00:30 (200 р.)
c 29 по 30 июля
10:20 (450 р.)
12:40 (450 р.)
15:00 (700 р.)
17:20 (700 р.)
19:50 (700 р.)
22:10 (700 р.)
00:30 (200 р.)
Мираж СинемаКинозал №7. VIP
c 27 по 30 июля
13:50 (800 р.)
16:10 (800 р.)
18:30 (1000 р.)
20:50 (1000 р.)
23:10 (700 р.)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 3
c 27 по 28 июля
11:05 (149)
13:35 (149)
16:05 (199)
18:35 (199)
29 июля
11:05 (249)
13:35 (249)
16:05 (299)
18:35 (299)
30 июля
11:20 (249)
13:50 (249)
16:20 (299)
18:50 (299)
31 июля
11:05 (149)
13:35 (149)
16:05 (199)
18:35 (199)
1 августа
11:20 (149)
13:50 (149)
16:20 (199)
18:50 (199)
2 августа
11:05 (149)
13:35 (149)
16:05 (199)
18:35 (199)
МурманскБольшой зал
c 27 по 30 июля
12:45 (300)
21:45 (350)
23:55 (300)
c 31 июля по 2 августа
12:45 (200)
21:45 (250)
23:55 (200)
Северное сияниеОранжевый зал
c 27 по 30 июля
19:40 (390)
c 31 июля по 2 августа
19:40 (250)
Северное сияниеБордовый зал
c 27 по 28 июля
13:25 (300)
17:45 (390)
c 29 по 30 июля
13:25 (390)
17:45 (390)
c 31 июля по 2 августа
13:25 (200)
17:45 (250)
Северное сияниеЖёлтый зал
c 27 по 28 июля
11:30 (300)
15:25 (300)
22:05 (300)
c 29 по 30 июля
11:30 (300)
15:25 (390)
22:05 (300)
c 31 июля по 2 августа
11:30 (200)
15:25 (200)
22:05 (200)
Северное сияниеПремьер зал
c 27 по 28 июля
10:20 (300)
16:45 (350)
21:05 (390)
23:20 (300)
c 29 по 30 июля
10:20 (300)
16:45 (390)
21:05 (390)
23:20 (300)
c 31 июля по 2 августа
10:20 (200)
16:45 (300)
21:05 (350)
23:20 (300)

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?