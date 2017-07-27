Взрывная блондинка
Режиссер:Дэвид Литч
Жанры: Боевик, Триллер, Детектив.
Жанры: Боевик, Триллер, Детектив.
Агент Лоррейн Бротон, бриллиант в короне Секретной разведывательной службы Ее Величества, не просто мастер шпионажа: она бомбически сексуальна, взрывоопасна и использует весь арсенал своих уникальных умений во время невыполнимых миссий. В неспокойном Берлине, куда ее направляют с заданием вернуть бесценное досье, она вынуждена объединиться с агентом под прикрытием Дэвидом Персивалем. Вместе им предстоит проложить путь через тернии смертельных шпионских игр.
Продолжительность:115 мин
Сценарий:Курт Джонстад, Энтони Джонстон, Sam Hart
В ролях:Шарлиз Терон, Джеймс МакЭвой, Эдди Марсан, Джон Гудман, Тоби Джонс, Джеймс Фолкнер, Роланд Мюллер, София Бутелла, Билл Скарсгард, Сэм Харгрейв
Музыка:Тайлер Бейтс
В ролях:Шарлиз Терон, Джеймс МакЭвой, Эдди Марсан, Джон Гудман, Тоби Джонс, Джеймс Фолкнер, Роланд Мюллер, София Бутелла, Билл Скарсгард, Сэм Харгрейв
Музыка:Тайлер Бейтс
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:27 июля 2017
Ограничения:18+
Дата релиза:27 июля 2017
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