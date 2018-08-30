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Выжившие

Режиссер:Матьё Тури
Жанры: Ужасы, Драма.

После апокалипсиса, когда большая часть населения Земли была уничтожена, появились ОНИ. Их назвали Выжившими. Никто не знает, живы они или мертвы, из этого мира или нет. Но теперь это их мир. Они здесь охотники, а люди – их добыча. Джулиет одна из своей группы рискует отправиться в покинутый людьми город на поиски пищи. Её путь будет долгим, он лежит через неизведанные опасные земли, и до наступления темноты она не успеет вернуться в лагерь.

Продолжительность:83 мин
Сценарий:Матьё Тури
В ролях:Бриттани Эшворт, Грегори Фетусси, Хавьер Ботет, Джей Бенедикт, Дэвид Гасман, Карл Гаррисон, Ричард Мейман, Мохамед Арусси, Лаура Д’Ариста, Атон
Музыка:Франсуа Пурье
Производство:Франция
Ограничения:16+
Дата релиза:30 августа 2018
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18:45 (300 р.)
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21:00 (190)
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