Выстрел в пустоту

Режиссер: Рик Роман Во

Жанры: Драма, Криминал, Ужасы.

Роковая случайность, смертельная трагедия, и вся его жизнь летит под откос…

Оказавшись за решеткой, он должен научиться жить по новым законам. Ты должен стать борцом, авторитетом или окажешься жертвой. Какую цену придется заплатить, чтобы выжить в этом аду, из которого нет дороги назад?..

Продолжительность: 120 мин

Сценарий: Рик Роман Во

В ролях: Джон Бернтал, Николай Костер-Вальдау, Лэйк Белл, Омари Хардвик, Джеффри Донован, Эмори Коэн, Бенджамин Брэтт, Джесси Шрэм,Ю Майкл Лэндис, Холт МакКэллани

Музыка: Антонио Пинто