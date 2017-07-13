Выстрел в пустоту
Режиссер:Рик Роман Во
Жанры: Драма, Криминал, Ужасы.
Жанры: Драма, Криминал, Ужасы.
Роковая случайность, смертельная трагедия, и вся его жизнь летит под откос…
Оказавшись за решеткой, он должен научиться жить по новым законам. Ты должен стать борцом, авторитетом или окажешься жертвой. Какую цену придется заплатить, чтобы выжить в этом аду, из которого нет дороги назад?..
Продолжительность:120 мин
Сценарий:Рик Роман Во
В ролях:Джон Бернтал, Николай Костер-Вальдау, Лэйк Белл, Омари Хардвик, Джеффри Донован, Эмори Коэн, Бенджамин Брэтт, Джесси Шрэм,Ю Майкл Лэндис, Холт МакКэллани
Музыка:Антонио Пинто
В ролях:Джон Бернтал, Николай Костер-Вальдау, Лэйк Белл, Омари Хардвик, Джеффри Донован, Эмори Коэн, Бенджамин Брэтт, Джесси Шрэм,Ю Майкл Лэндис, Холт МакКэллани
Музыка:Антонио Пинто
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:13 июля 2017
Ограничения:18+
Дата релиза:13 июля 2017
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