Вышибала: Эпический замес

Режиссер: Джей Барушель

Жанры: Комедия, Спорт.

Даг — хоккеист, который совершенно не умеет играть в хоккей, но запросто может положить любого с помощью своих могучих кулаков. В результате травмы ударной правой руки ему приходится покинуть хоккей. Но как смириться со скучной офисной работой, когда капитаном твоей команды становится какой-то наглый мордоворот. Дагу придется объединиться со своим злейшим врагом, чтобы вернуться на лед и сделать своих соперников одной левой. Больше отжига, больше беспредела!

Продолжительность: 101 мин

Сценарий: Джей Барушель, Джесси Шабо, Адам Фраттасио

В ролях: Шонн Уильям Скотт, Джей Барушель, ТиДжей Миллер, Элиша Катберт, Лив Шрайбер, Уайатт Расселл, Элисон Пилл, Ким Коутс, Каллум Кит Ренни, Марк-Андре Гронден

Музыка: Тревор Моррис