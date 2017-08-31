Вышибала: Эпический замес
Режиссер:Джей Барушель
Жанры: Комедия, Спорт.
Жанры: Комедия, Спорт.
Даг — хоккеист, который совершенно не умеет играть в хоккей, но запросто может положить любого с помощью своих могучих кулаков. В результате травмы ударной правой руки ему приходится покинуть хоккей. Но как смириться со скучной офисной работой, когда капитаном твоей команды становится какой-то наглый мордоворот. Дагу придется объединиться со своим злейшим врагом, чтобы вернуться на лед и сделать своих соперников одной левой. Больше отжига, больше беспредела!
Продолжительность:101 мин
Сценарий:Джей Барушель, Джесси Шабо, Адам Фраттасио
В ролях:Шонн Уильям Скотт, Джей Барушель, ТиДжей Миллер, Элиша Катберт, Лив Шрайбер, Уайатт Расселл, Элисон Пилл, Ким Коутс, Каллум Кит Ренни, Марк-Андре Гронден
Музыка:Тревор Моррис
В ролях:Шонн Уильям Скотт, Джей Барушель, ТиДжей Миллер, Элиша Катберт, Лив Шрайбер, Уайатт Расселл, Элисон Пилл, Ким Коутс, Каллум Кит Ренни, Марк-Андре Гронден
Музыка:Тревор Моррис
Производство:Канада
Дата релиза:31 августа 2017
Дата релиза:31 августа 2017
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