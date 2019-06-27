Выше неба

Режиссер: Оксана Карас

Жанры: Драма, Мелодрама, Детектив.

Восемнадцатилетняя Вася Тихонова приезжает с родителями на лечение в подмосковный пансионат. У девушки – врожденный порок сердца, поэтому она находится под тщательной опекой мамы. Одновременно с приездом Тихоновых в пансионате происходит убийство. Ровно за семь дней жизнь Васи в корне переменится. Ей предстоит встретить первую любовь, пойти на страшный риск в борьбе за нее и сделать страшное и вместе с тем дарующее свободу открытие.

Продолжительность: 104 мин

Сценарий: Екатерина Мавроматис

В ролях: Таисия Вилкова, Филипп Авдеев, Полина Виторган, Дарья Жовнер, Виктория Толстоганова, Алексей Агранович, Артем Немов, Анастасия Богатырева, Ирина Денисова, Валентин Самохин

Музыка: Марина Собянина, Артем Федотов, Михаил Морсков