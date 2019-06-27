Выше неба
Режиссер:Оксана Карас
Жанры: Драма, Мелодрама, Детектив.
Жанры: Драма, Мелодрама, Детектив.
Восемнадцатилетняя Вася Тихонова приезжает с родителями на лечение в подмосковный пансионат. У девушки – врожденный порок сердца, поэтому она находится под тщательной опекой мамы. Одновременно с приездом Тихоновых в пансионате происходит убийство. Ровно за семь дней жизнь Васи в корне переменится. Ей предстоит встретить первую любовь, пойти на страшный риск в борьбе за нее и сделать страшное и вместе с тем дарующее свободу открытие.
Продолжительность:104 мин
Сценарий:Екатерина Мавроматис
В ролях:Таисия Вилкова, Филипп Авдеев, Полина Виторган, Дарья Жовнер, Виктория Толстоганова, Алексей Агранович, Артем Немов, Анастасия Богатырева, Ирина Денисова, Валентин Самохин
Музыка:Марина Собянина, Артем Федотов, Михаил Морсков
В ролях:Таисия Вилкова, Филипп Авдеев, Полина Виторган, Дарья Жовнер, Виктория Толстоганова, Алексей Агранович, Артем Немов, Анастасия Богатырева, Ирина Денисова, Валентин Самохин
Музыка:Марина Собянина, Артем Федотов, Михаил Морсков
Производство:Россия
Ограничения:18+
Дата релиза:27 июня 2019
Ограничения:18+
Дата релиза:27 июня 2019
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