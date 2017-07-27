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Выход

Режиссер:Антон Калюжный
Жанры: Документальный.

В отличие от обычного парашютного спорта в бейсджампинге прыжки выполняются не с самолета, а с фиксированных объектов. За спиной спортсмена всего один парашют, так как на открытие запасного просто нет времени. Именно поэтому этот крайне экстремальный вид спорта сопряжен с большим количеством травм и летальных исходов. По статистике каждый 60-й бейсджампер погибает, но это не останавливает этих отчаянных людей.

Продолжительность:73 мин
В ролях:Валерий Розов, Андрей Волков, Лариса Свердленко
Производство:Россия
Ограничения:16+
Дата релиза:27 июля 2017
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