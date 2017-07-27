Выход

Режиссер: Антон Калюжный

Жанры: Документальный.

В отличие от обычного парашютного спорта в бейсджампинге прыжки выполняются не с самолета, а с фиксированных объектов. За спиной спортсмена всего один парашют, так как на открытие запасного просто нет времени. Именно поэтому этот крайне экстремальный вид спорта сопряжен с большим количеством травм и летальных исходов. По статистике каждый 60-й бейсджампер погибает, но это не останавливает этих отчаянных людей.

Продолжительность: 73 мин

В ролях: Валерий Розов, Андрей Волков, Лариса Свердленко

