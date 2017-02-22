Вурдалаки

Режиссер: Сергей Гинзбург

Жанры: Фэнтези, Триллер.

Россия, 18 век. На краю Руси, в Карпатских горах, стоит Спасский монастырь, куда был сослан духовник императрицы Елизаветы монах Лавр. Какие тайны он унес с собой из столичного Петербурга, никто не ведал. Да и край, в который он был сослан, издревле считался неспокойным, о нем слагали легенды и рассказывали их только шепотом. Говорили мол, что в тех краях живет нечистая сила, оставшаяся там еще со времен набегов турецких… Спустя годы за Лавром из Петербурга прибывает Андрей, крестник самой императрицы Елизаветы. В Карпатах Андрей сталкивается со странным, пугающим и необычным, что не в состоянии объяснить его рациональный разум. А еще он встречает настоящую любовь, ради которой вступает в схватку со сверхъестественным злом.

Продолжительность: 90 мин

Сценарий: Алексей Тимм, Тихон Корнев, Алексей Караулов

В ролях: Михаил Пореченков, Константин Крюков, Аглая Шиловская, Андрей Руденский, Михаил Жигалов Игорь Хрипунов, Анатолий Гущин, Константин Милованов, Анна Арланова, Юлия Ауг

Музыка: Александр Туркунов, Вадим Маевский