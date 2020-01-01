152130

Вторжение

Режиссер:Фёдор Бондарчук
Жанры: Фантастика.

Падение инопланетного объекта разделило жизни на «до» и «после». Обычная девушка из московского Чертанова – Юлия Лебедева – вынуждена смириться с ролью подопытного кролика в лаборатории, ведь она единственная была в контакте с пришельцем.

Ученые и военные разбирают на атомы её чувства, эмоции и переживания, пытаясь разгадать природу растущей в ней силы. Но страшнее всего, что её сверхъестественные способности волнуют не только землян. Над планетой в буквальном смысле нависла угроза вторжения. И победить в грядущем столкновении можно только одним способом: найти в себе силы остаться людьми. Когда каждый ради общего спасения должен сделать выбор, от которого зависит жизнь и судьба миллионов, – смогут ли любовь, верность и милосердие стать сильнее безжалостной силы и инопланетных технологий?

Продолжительность:129 мин
Сценарий:Олег Маловичко, Андрей Золотарев
В ролях:Ирина Старшенбаум, Риналь Мухаметов, Александр Петров, Юрий Борисов, Сергей Гармаш, Олег Меньшиков, Даниил Кользенов, Сергей Троев, Игорь Костерин, Екатерина Степанова
Музыка:Игорь Вдовин
Производство:Россия
Ограничения:12+
Дата релиза:26 декабря 2019
0
Я иду
Ваша оценка
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!
МурманскБольшой зал
1 января 2020
19:35 (350)
c 2 по 5 января 2020
09:00 (150)
13:25 (350)
21:05 (350)
c 6 по 8 января 2020
09:00 (150)
13:25 (300)
21:05 (300)
АврораОсновной зал
1 января 2020
21:25 (250)
c 2 по 8 января 2020
09:00 (100)
13:25 (200)
22:55 (200)
Северное сияниеОранжевый зал
1 января 2020
23:10 (300)
c 2 по 5 января 2020
13:00 (390)
18:10 (390)
c 6 по 8 января 2020
13:00 (300)
18:10 (300)
Северное сияниеПремьер зал
1 января 2020
14:05 (390)
19:15 (390)
c 2 по 5 января 2020
10:20 (300)
15:30 (390)
23:35 (300)
c 6 по 8 января 2020
10:20 (300)
15:30 (300)
23:35 (300)
Северное сияниеКрасный зал
1 января 2020
16:40 (390)
21:25 (390)
c 2 по 5 января 2020
20:50 (390)
c 6 по 8 января 2020
20:50 (300)
Северное сияниеЖёлтый зал
c 2 по 5 января 2020
12:25 (300)
15:00 (390)
17:35 (390)
20:10 (390)
22:45 (300)
c 6 по 8 января 2020
12:25 (200)
15:00 (300)
17:35 (300)
20:10 (300)
22:45 (250)
Северное сияниеСиний зал
c 2 по 5 января 2020
11:10 (300)
19:10 (350)
c 6 по 8 января 2020
11:10 (200)
19:10 (300)

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?