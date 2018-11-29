Всё или ничего
Режиссер:Дмитрий Суворов
Жанры: Комедия, Приключения.
Жанры: Комедия, Приключения.
Офисный планктон — опасный зверь, если его разозлить.
Трое менеджеров-неудачников объединяются в почти преступную группировку в попытке свергнуть обнаглевшего начальника, который безбожно обворовывает компанию. Друзья разрабатывают экстремальный план, как выкрасть 50 миллионов у босса и восстановить справедливость. Но как это бывает у новичков — всё идёт не по плану. Настоящим хозяином мешка с деньгами оказывается совсем не тот, на кого охотились герои — и вот тут у них начинаются реальные проблемы с криминальным миром.
Продолжительность:85 мин
Сценарий:Дмитрий Суворов
В ролях:Роман Курцын, Артур Смольянинов, Данила Якушев, Кирилл Каганович, Юрий Стоянов, Андрей Стоянов, Сергей Бурунов, Владимир Епифанцев, Роман Мадянов, Екатерина Соломатина
Музыка:Михаил Казанок
В ролях:Роман Курцын, Артур Смольянинов, Данила Якушев, Кирилл Каганович, Юрий Стоянов, Андрей Стоянов, Сергей Бурунов, Владимир Епифанцев, Роман Мадянов, Екатерина Соломатина
Музыка:Михаил Казанок
Производство:Россия
Ограничения:16+
Дата релиза:29 ноября 2018
Ограничения:16+
Дата релиза:29 ноября 2018
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!