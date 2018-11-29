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Всё или ничего

Режиссер:Дмитрий Суворов
Жанры: Комедия, Приключения.

Офисный планктон — опасный зверь, если его разозлить.

Трое менеджеров-неудачников объединяются в почти преступную группировку в попытке свергнуть обнаглевшего начальника, который безбожно обворовывает компанию. Друзья разрабатывают экстремальный план, как выкрасть 50 миллионов у босса и восстановить справедливость. Но как это бывает у новичков — всё идёт не по плану. Настоящим хозяином мешка с деньгами оказывается совсем не тот, на кого охотились герои — и вот тут у них начинаются реальные проблемы с криминальным миром.

Продолжительность:85 мин
Сценарий:Дмитрий Суворов
В ролях:Роман Курцын, Артур Смольянинов, Данила Якушев, Кирилл Каганович, Юрий Стоянов, Андрей Стоянов, Сергей Бурунов, Владимир Епифанцев, Роман Мадянов, Екатерина Соломатина
Музыка:Михаил Казанок
Производство:Россия
Ограничения:16+
Дата релиза:29 ноября 2018
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Мираж СинемаКинозал №1
c 29 ноября по 2 декабря
00:05 (250 р.)
Северное сияниеЖёлтый зал
c 1 по 2 декабря
21:50 (390)
23:40 (300)
c 3 по 5 декабря
21:50 (250)
23:40 (200)
Северное сияниеКрасный зал
1 декабря
13:00 (390)
14:50 (390)
16:40 (390)
18:30 (390)
2 декабря
11:10 (300)
13:00 (390)
14:50 (390)
16:40 (390)
18:30 (390)
c 3 по 5 декабря
11:10 (200)
13:00 (200)
14:50 (200)
16:40 (200)
18:30 (250)
Мираж СинемаКинозал №4
c 1 по 2 декабря
11:00 (200 р.)
15:30 (300 р.)
20:20 (300 р.)
Северное сияниеБордовый зал
c 1 по 2 декабря
23:05 (300)
c 3 по 5 декабря
23:05 (200)

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