Всё или ничего

Режиссер: Дмитрий Суворов

Жанры: Комедия, Приключения.

Офисный планктон — опасный зверь, если его разозлить.

Трое менеджеров-неудачников объединяются в почти преступную группировку в попытке свергнуть обнаглевшего начальника, который безбожно обворовывает компанию. Друзья разрабатывают экстремальный план, как выкрасть 50 миллионов у босса и восстановить справедливость. Но как это бывает у новичков — всё идёт не по плану. Настоящим хозяином мешка с деньгами оказывается совсем не тот, на кого охотились герои — и вот тут у них начинаются реальные проблемы с криминальным миром.

Продолжительность: 85 мин

Сценарий: Дмитрий Суворов

В ролях: Роман Курцын, Артур Смольянинов, Данила Якушев, Кирилл Каганович, Юрий Стоянов, Андрей Стоянов, Сергей Бурунов, Владимир Епифанцев, Роман Мадянов, Екатерина Соломатина

Музыка: Михаил Казанок