Вспыш и чудо-машинки и Расти-механик

Режиссер: Бронвин Деннисон, Мигель Мартинес-Хоффре

Жанры: Анимация.

Возраст: Детям.

Синоби – не единственный мастер ниндзя в своей семье – его Ниндзя-бабушка тоже знает пару приёмов! Но когда она подхватывает противную простуду, Вспыш, Эй-Джей и Синоби решают сделать самое могущественное лекарство во Вселенной: Ниндзя-суп!

Расти и Руби должны найти Орбита в Арктике и помочь ему вернуться в космос. А Лиаму не хватает терпения, чтобы научиться пользоваться новым супергеройским костюмом, который для него сделали Расти и Руби, и это приводит к неприятностям.

Продолжительность: 44 мин

Сценарий: Алкион Персон, Дэн Данко, Синтия Риддл

