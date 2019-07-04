Вспыш и чудо-машинки и Расти-механик
Режиссер:Бронвин Деннисон, Мигель Мартинес-Хоффре
Жанры: Анимация.
Возраст: Детям.
Жанры: Анимация.
Возраст: Детям.
Синоби – не единственный мастер ниндзя в своей семье – его Ниндзя-бабушка тоже знает пару приёмов! Но когда она подхватывает противную простуду, Вспыш, Эй-Джей и Синоби решают сделать самое могущественное лекарство во Вселенной: Ниндзя-суп!
Расти и Руби должны найти Орбита в Арктике и помочь ему вернуться в космос. А Лиаму не хватает терпения, чтобы научиться пользоваться новым супергеройским костюмом, который для него сделали Расти и Руби, и это приводит к неприятностям.
Продолжительность:44 мин
Сценарий:Алкион Персон, Дэн Данко, Синтия Риддл
Производство:Канада, США
Ограничения:0+
Дата релиза:04 июля 2019
Ограничения:0+
Дата релиза:04 июля 2019
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