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Все только начинается

Режиссер:Рон Шелтон
Жанры: Боевик, Комедия.

Дюк, некогда блистательный адвокат крупных преступных группировок, находясь под программой по защите свидетелей, зажигает на роскошной вилле Капри, устраивая безбашенные праздники жизни для своих гостей и превращая будни в яркий Jazz. Однажды под Рождество на виллу приезжает брутальный экс-агент ФБР Лео и переворачивает все вверх дном. Но, как оказалось, все только начинается: вслед за Лео на виллу подтягиваются парни из мафии, имеющие старый зуб на Дюка и Лео. Вечеринка будет жаркой!

Продолжительность:97 мин
Сценарий:Рон Шелтон
В ролях:Гленн Хедли, Рене Руссо, Морган Фриман, Джейн Сеймур, Томми Ли Джонс, Шерил Ли Ральф, Джо Пантольяно, Элизабет Эшли, Рэйчел Де Ла Торре, Джонни Мэтис
Музыка:Алекс Вурман
Производство:США
Ограничения:16+
Дата релиза:11 января 2018
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Северное сияниеСиний зал
8 января 2018
11:10 (300)
18:10 (350)
22:40 (300)
c 9 по 10 января 2018
11:10 (150)
18:10 (250)
22:40 (200)

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