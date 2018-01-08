Все только начинается
Режиссер:Рон Шелтон
Жанры: Боевик, Комедия.
Жанры: Боевик, Комедия.
Дюк, некогда блистательный адвокат крупных преступных группировок, находясь под программой по защите свидетелей, зажигает на роскошной вилле Капри, устраивая безбашенные праздники жизни для своих гостей и превращая будни в яркий Jazz. Однажды под Рождество на виллу приезжает брутальный экс-агент ФБР Лео и переворачивает все вверх дном. Но, как оказалось, все только начинается: вслед за Лео на виллу подтягиваются парни из мафии, имеющие старый зуб на Дюка и Лео. Вечеринка будет жаркой!
Продолжительность:97 мин
Сценарий:Рон Шелтон
В ролях:Гленн Хедли, Рене Руссо, Морган Фриман, Джейн Сеймур, Томми Ли Джонс, Шерил Ли Ральф, Джо Пантольяно, Элизабет Эшли, Рэйчел Де Ла Торре, Джонни Мэтис
Музыка:Алекс Вурман
В ролях:Гленн Хедли, Рене Руссо, Морган Фриман, Джейн Сеймур, Томми Ли Джонс, Шерил Ли Ральф, Джо Пантольяно, Элизабет Эшли, Рэйчел Де Ла Торре, Джонни Мэтис
Музыка:Алекс Вурман
Производство:США
Ограничения:16+
Дата релиза:11 января 2018
Ограничения:16+
Дата релиза:11 января 2018
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