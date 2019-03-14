Время возмездия

Режиссер: Карин Кусама

Жанры: Боевик, Триллер, Драма, Детектив, Криминал.

Внедренная в преступную банду Лос-Анджелеса хрупкая Эрин невольно влюбляется в своего напарника. Однако её жизнь меняется навсегда, когда тщательно подготовленная спецоперация неожиданно идет не по плану. Спустя несколько лет прошлое вновь настигнет девушку, но уже сильную и безжалостную. Грядет время возмездия…

Продолжительность: 121 мин

Сценарий: Фил Хэй, Мэтт Манфреди

В ролях: Николь Кидман, Тоби Кеббелл, Татьяна Маслани, Себастиан Стэн, Скут МакНэри, Брэдли Уитфорд, Тоби Хасс, Джеймс Джордан, Бо Напп, Джэйд Петтиджон

Музыка: Теодор Шапиро