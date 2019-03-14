Время возмездия
Режиссер:Карин Кусама
Жанры: Боевик, Триллер, Драма, Детектив, Криминал.
Жанры: Боевик, Триллер, Драма, Детектив, Криминал.
Внедренная в преступную банду Лос-Анджелеса хрупкая Эрин невольно влюбляется в своего напарника. Однако её жизнь меняется навсегда, когда тщательно подготовленная спецоперация неожиданно идет не по плану. Спустя несколько лет прошлое вновь настигнет девушку, но уже сильную и безжалостную. Грядет время возмездия…
Продолжительность:121 мин
Сценарий:Фил Хэй, Мэтт Манфреди
В ролях:Николь Кидман, Тоби Кеббелл, Татьяна Маслани, Себастиан Стэн, Скут МакНэри, Брэдли Уитфорд, Тоби Хасс, Джеймс Джордан, Бо Напп, Джэйд Петтиджон
Музыка:Теодор Шапиро
В ролях:Николь Кидман, Тоби Кеббелл, Татьяна Маслани, Себастиан Стэн, Скут МакНэри, Брэдли Уитфорд, Тоби Хасс, Джеймс Джордан, Бо Напп, Джэйд Петтиджон
Музыка:Теодор Шапиро
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:14 марта 2019
Ограничения:18+
Дата релиза:14 марта 2019
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!