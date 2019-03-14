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Время возмездия

Режиссер:Карин Кусама
Жанры: Боевик, Триллер, Драма, Детектив, Криминал.

Внедренная в преступную банду Лос-Анджелеса хрупкая Эрин невольно влюбляется в своего напарника. Однако её жизнь меняется навсегда, когда тщательно подготовленная спецоперация неожиданно идет не по плану. Спустя несколько лет прошлое вновь настигнет девушку, но уже сильную и безжалостную. Грядет время возмездия…

Продолжительность:121 мин
Сценарий:Фил Хэй, Мэтт Манфреди
В ролях:Николь Кидман, Тоби Кеббелл, Татьяна Маслани, Себастиан Стэн, Скут МакНэри, Брэдли Уитфорд, Тоби Хасс, Джеймс Джордан, Бо Напп, Джэйд Петтиджон
Музыка:Теодор Шапиро
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:14 марта 2019
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Мираж СинемаКинозал №5
c 14 по 17 марта
20:05 (300 р.)
Мираж СинемаКинозал №6. VIP
c 14 по 17 марта
22:45 (1000 р.)
Северное сияниеСиний зал
15 марта
16:05 (300)
20:05 (350)
c 16 по 17 марта
16:05 (350)
20:05 (350)
c 18 по 20 марта
16:05 (150)
20:05 (250)
Северное сияниеКрасный зал
c 15 по 17 марта
23:05 (300)
c 18 по 20 марта
23:05 (200)
Северное сияниеЗеленый зал
c 21 по 22 марта
19:05 (150)
c 23 по 24 марта
19:05 (300)
c 25 по 27 марта
19:05 (150)

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