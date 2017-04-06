Время первых
Режиссер:Дмитрий Киселёв
Жанры: Приключения, Триллер.
Жанры: Приключения, Триллер.
Событие 1965 года, положенное в основу фильма – один из грандиозных подвигов человечества. Тогда наш космонавт Алексей Леонов первым в истории вышел в открытый космос. Отечественная пресса радостно рапортует об удачно выполненной операции, и лишь немногие знают правду: что миссия была несколько раз под угрозой срыва, и что ряд серьезных накладок, допущенных в оснащении экспедиции, чуть не стоили членам экипажа, Леонову и Беляеву, жизни.
Продолжительность:140 мин
Сценарий:Юрий Коротков, Сергей Калужанов, Ирина Пивоварова
В ролях:Евгений Миронов, Константин Хабенский, Владимир Ильин, Анатолий Котенёв, Александра Урсуляк, Елена Панова, Александр Новин, Марта Тимофеева, Геннадий Смирнов, Юрий Нифонтов
Музыка:Юрий Потеенко
В ролях:Евгений Миронов, Константин Хабенский, Владимир Ильин, Анатолий Котенёв, Александра Урсуляк, Елена Панова, Александр Новин, Марта Тимофеева, Геннадий Смирнов, Юрий Нифонтов
Музыка:Юрий Потеенко
Производство:Россия
Ограничения:6+
Дата релиза:06 апреля 2017
Ограничения:6+
Дата релиза:06 апреля 2017
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