Время первых

Режиссер: Дмитрий Киселёв

Жанры: Приключения, Триллер.

Событие 1965 года, положенное в основу фильма – один из грандиозных подвигов человечества. Тогда наш космонавт Алексей Леонов первым в истории вышел в открытый космос. Отечественная пресса радостно рапортует об удачно выполненной операции, и лишь немногие знают правду: что миссия была несколько раз под угрозой срыва, и что ряд серьезных накладок, допущенных в оснащении экспедиции, чуть не стоили членам экипажа, Леонову и Беляеву, жизни.





Продолжительность: 140 мин

Сценарий: Юрий Коротков, Сергей Калужанов, Ирина Пивоварова

В ролях: Евгений Миронов, Константин Хабенский, Владимир Ильин, Анатолий Котенёв, Александра Урсуляк, Елена Панова, Александр Новин, Марта Тимофеева, Геннадий Смирнов, Юрий Нифонтов

Музыка: Юрий Потеенко