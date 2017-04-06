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Время первых

Режиссер:Дмитрий Киселёв
Жанры: Приключения, Триллер.

Событие 1965 года, положенное в основу фильма – один из грандиозных подвигов человечества. Тогда наш космонавт Алексей Леонов первым в истории вышел в открытый космос. Отечественная пресса радостно рапортует об удачно выполненной операции, и лишь немногие знают правду: что миссия была несколько раз под угрозой срыва, и что ряд серьезных накладок, допущенных в оснащении экспедиции, чуть не стоили членам экипажа, Леонову и Беляеву, жизни.

Продолжительность:140 мин
Сценарий:Юрий Коротков, Сергей Калужанов, Ирина Пивоварова
В ролях:Евгений Миронов, Константин Хабенский, Владимир Ильин, Анатолий Котенёв, Александра Урсуляк, Елена Панова, Александр Новин, Марта Тимофеева, Геннадий Смирнов, Юрий Нифонтов
Музыка:Юрий Потеенко
Производство:Россия
Ограничения:6+
Дата релиза:06 апреля 2017
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Кронверк Синема ФорумКинозал № 4
c 6 по 7 апреля
11:20 (149)
14:20 (149)
17:20 (199)
20:20 (199)
c 8 по 9 апреля
11:20 (249)
14:20 (249)
17:20 (299)
20:20 (299)
c 10 по 12 апреля
11:20 (149)
14:20 (149)
17:20 (199)
20:20 (199)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 3
c 6 по 7 апреля
12:50 (149)
15:50 (199)
18:50 (199)
8 апреля
15:50 (299)
18:50 (299)
9 апреля
12:50 (249)
15:50 (299)
10 апреля
12:50 (149)
15:50 (199)
18:50 (199)
11 апреля
15:50 (199)
18:50 (199)
12 апреля
12:50 (149)
15:50 (199)
18:50 (199)
Мираж СинемаКинозал №2
c 6 по 7 апреля
10:20 (450 р. в 3D)
13:00 (450 р.)
15:40 (700 р. в 3D)
18:20 (700 р.)
21:00 (800 р. в 3D)
23:40 (400 р.)
c 8 по 9 апреля
10:20 (600 р. в 3D)
13:00 (700 р.)
15:40 (700 р. в 3D)
18:20 (700 р.)
21:00 (800 р. в 3D)
23:40 (400 р.)
Мираж СинемаКинозал №7. VIP
c 6 по 7 апреля
14:00 (800 р.)
16:40 (800 р. в 3D)
19:20 (1000 р.)
22:00 (1000 р. в 3D)
c 8 по 9 апреля
11:20 (600 р. в 3D)
14:00 (800 р.)
16:40 (800 р. в 3D)
19:20 (1000 р.)
22:00 (1000 р. в 3D)
Мираж СинемаКинозал №1
c 6 по 9 апреля
14:40 (300 р. в 3D)
17:30 (300 р. в 3D)
МурманскБольшой зал
7 апреля
13:05 (300 в 3D)
19:40 (350 в 3D)
22:15 (300 в 3D)
c 8 по 9 апреля
13:05 (350 в 3D)
19:40 (350 в 3D)
22:15 (300 в 3D)
c 10 по 12 апреля
13:05 (200 в 3D)
19:40 (250 в 3D)
22:15 (200 в 3D)
Северное сияниеКрасный зал
c 7 по 9 апреля
12:45 (300)
19:40 (390)
22:15 (300)
c 10 по 12 апреля
12:45 (200)
19:40 (250)
22:15 (200)
Северное сияниеПремьер зал
7 апреля
10:20 (300 в 3D)
15:10 (350 в 3D)
17:45 (390 в 3D)
20:20 (390 в 3D)
c 8 по 9 апреля
10:20 (300 в 3D)
15:10 (390 в 3D)
17:45 (390 в 3D)
20:20 (390 в 3D)
c 10 по 12 апреля
10:20 (200 в 3D)
15:10 (300 в 3D)
17:45 (350 в 3D)
20:20 (350 в 3D)
Северное сияниеДетский зал
c 7 по 9 апреля
18:15 (350 в 3D)
23:00 (300)
c 10 по 12 апреля
18:15 (250 в 3D)
23:00 (200)
АврораОсновной зал
c 7 по 9 апреля
10:55 (200 в 3D)
15:40 (200 в 3D)
20:25 (250 в 3D)
23:00 (200 в 3D)
c 10 по 12 апреля
10:55 (150 в 3D)
15:40 (150 в 3D)
20:25 (200 в 3D)
23:00 (150 в 3D)
Северное сияниеЖёлтый зал
c 13 по 14 апреля
11:30 (200 в 3D)
16:20 (200)
21:05 (250)
c 15 по 16 апреля
11:30 (200 в 3D)
16:20 (300)
21:05 (300)
c 17 по 19 апреля
11:30 (200 в 3D)
16:20 (200)
21:05 (250)
Северное сияниеБордовый зал
c 13 по 14 апреля
19:05 (250)
c 15 по 16 апреля
19:05 (300)
c 17 по 19 апреля
19:05 (250)

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