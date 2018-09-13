Временные трудности

Режиссер: Михаил Расходников

Жанры: Драма.

У Саши Ковалёва была врожденная болезнь. Отец мальчика выбрал, как ему казалось, единственно правильный способ поставить сына на ноги – относиться к нему как к здоровому человеку. «Ты не больной – у тебя временные трудности».

Поесть, одеться, спуститься и подняться по лестнице подъезда – каждый день у ребенка уходили часы на то, чтобы справиться с простыми бытовыми задачами. В школе – издевательства сверстников. И помощи ждать было не от кого.

Мальчик справился с болезнью, но возненавидел отца. Окончив школу, Саша уехал из дома и прекратил всякое общение с отцом. За 15 лет он стал лучшим бизнес-консультантом страны, который вывел из кризиса сотни бизнесов. «У вас не кризис – у вас временные трудности» – говорил своим клиентам прошедший тяжелый путь становления Александр.

Но однажды новый заказ дает ему неожиданную возможность поквитаться с отцом.

Продолжительность: 86 мин

Сценарий: Николай Ковбас, Иван Капитонов, Георгий Малков

В ролях: Риналь Мухаметов, Иван Охлобыстин, Илья Рязанов, Виктория Соловьева, Ян Цапник, Ирина Пегова, Ирина Безряднова

Музыка: Дмитрий Селипанов