Временные трудности
Жанры: Драма.
У Саши Ковалёва была врожденная болезнь. Отец мальчика выбрал, как ему казалось, единственно правильный способ поставить сына на ноги – относиться к нему как к здоровому человеку. «Ты не больной – у тебя временные трудности».
Поесть, одеться, спуститься и подняться по лестнице подъезда – каждый день у ребенка уходили часы на то, чтобы справиться с простыми бытовыми задачами. В школе – издевательства сверстников. И помощи ждать было не от кого.
Мальчик справился с болезнью, но возненавидел отца. Окончив школу, Саша уехал из дома и прекратил всякое общение с отцом. За 15 лет он стал лучшим бизнес-консультантом страны, который вывел из кризиса сотни бизнесов. «У вас не кризис – у вас временные трудности» – говорил своим клиентам прошедший тяжелый путь становления Александр.
Но однажды новый заказ дает ему неожиданную возможность поквитаться с отцом.
В ролях:Риналь Мухаметов, Иван Охлобыстин, Илья Рязанов, Виктория Соловьева, Ян Цапник, Ирина Пегова, Ирина Безряднова
Музыка:Дмитрий Селипанов
Ограничения:12+
Дата релиза:13 сентября 2018