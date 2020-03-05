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Режиссер: Дэн Скэнлон

Жанры: Фэнтези, Семейный, Приключения, Комедия, Анимация.

Братья-эльфы Иэн и Барли Лайтфуты живут в волшебном мире, населенном троллями, гоблинами, гномами, кентаврами и единорогами. Когда-то их мир переполняла магия, но те времена прошли, и теперь сказочные существа летают на самолетах, пользуются автомобилями, и ведут в целом прозаичную жизнь. Однако неожиданная находка приводит к тому, что братья решают отправиться в захватывающее путешествие на поиски настоящего волшебства из древних преданий.

Продолжительность: 102 мин

Сценарий: Дэн Скэнлон, Джейсон Хэдли, Кит Бьюнин

В ролях: Том Холланд, Крис Пратт, Джулия Луис-Дрейфус, Джон Ратценбергер, Октавия Спенсер, Мэл Родригез, Лина Уэйте, Али Вонг, Грэй Гриффин, Трейси Ульман

Музыка: Джефф Дэнна, Майкл Дэнна