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Режиссер:Дэн Скэнлон
Жанры: Фэнтези, Семейный, Приключения, Комедия, Анимация.

Братья-эльфы Иэн и Барли Лайтфуты живут в волшебном мире, населенном троллями, гоблинами, гномами, кентаврами и единорогами. Когда-то их мир переполняла магия, но те времена прошли, и теперь сказочные существа летают на самолетах, пользуются автомобилями, и ведут в целом прозаичную жизнь. Однако неожиданная находка приводит к тому, что братья решают отправиться в захватывающее путешествие на поиски настоящего волшебства из древних преданий.

Продолжительность:102 мин
Сценарий:Дэн Скэнлон, Джейсон Хэдли, Кит Бьюнин
В ролях:Том Холланд, Крис Пратт, Джулия Луис-Дрейфус, Джон Ратценбергер, Октавия Спенсер, Мэл Родригез, Лина Уэйте, Али Вонг, Грэй Гриффин, Трейси Ульман
Музыка:Джефф Дэнна, Майкл Дэнна
Производство:США
Ограничения:6+
Дата релиза:05 марта 2020
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ГалактикаЗал 1
c 5 по 8 марта
10:00 (от 170 Р)
9 марта
10:00 (от 250 Р)
c 10 по 11 марта
10:00 (от 150 Р)
ГалактикаЗал 2
c 5 по 9 марта
10:10 (от 250 Р в 3D)
c 10 по 11 марта
10:10 (от 150 Р в 3D)
Северное сияниеОранжевый зал
c 5 по 9 марта
20:40 (390)
c 10 по 11 марта
20:40 (250)
Северное сияниеЖёлтый зал
c 5 по 9 марта
12:50 (300)
c 10 по 11 марта
12:50 (200)
Северное сияниеДетский зал
c 7 по 9 марта
11:35 (300)
13:40 (350 в 3D)
15:45 (350)
17:45 (350 в 3D)
19:45 (350)
c 10 по 11 марта
11:35 (200)
13:40 (200 в 3D)
15:45 (200)
17:45 (250 в 3D)
19:45 (250)
АврораОсновной зал
c 7 по 9 марта
09:00 (100 в 3D)
13:05 (200 в 3D)
19:40 (250 в 3D)
c 10 по 11 марта
09:00 (100 в 3D)
13:05 (150 в 3D)
19:40 (200 в 3D)
Северное сияниеСиний зал
c 7 по 9 марта
17:10 (350)
c 10 по 11 марта
17:10 (250)
Северное сияниеПремьер зал
c 7 по 9 марта
10:20 (300 в 3D)
14:30 (390 в 3D)
18:45 (390 в 3D)
c 10 по 11 марта
10:20 (200 в 3D)
14:30 (300 в 3D)
18:45 (350 в 3D)
МурманскБольшой зал
c 7 по 9 марта
09:00 (150 в 3D)
13:05 (350 в 3D)
17:20 (350 в 3D)
c 10 по 11 марта
09:00 (150 в 3D)
13:05 (200 в 3D)
17:20 (250 в 3D)

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