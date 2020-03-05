Вперёд
Режиссер:Дэн Скэнлон
Жанры: Фэнтези, Семейный, Приключения, Комедия, Анимация.
Жанры: Фэнтези, Семейный, Приключения, Комедия, Анимация.
Братья-эльфы Иэн и Барли Лайтфуты живут в волшебном мире, населенном троллями, гоблинами, гномами, кентаврами и единорогами. Когда-то их мир переполняла магия, но те времена прошли, и теперь сказочные существа летают на самолетах, пользуются автомобилями, и ведут в целом прозаичную жизнь. Однако неожиданная находка приводит к тому, что братья решают отправиться в захватывающее путешествие на поиски настоящего волшебства из древних преданий.
Продолжительность:102 мин
Сценарий:Дэн Скэнлон, Джейсон Хэдли, Кит Бьюнин
В ролях:Том Холланд, Крис Пратт, Джулия Луис-Дрейфус, Джон Ратценбергер, Октавия Спенсер, Мэл Родригез, Лина Уэйте, Али Вонг, Грэй Гриффин, Трейси Ульман
Музыка:Джефф Дэнна, Майкл Дэнна
В ролях:Том Холланд, Крис Пратт, Джулия Луис-Дрейфус, Джон Ратценбергер, Октавия Спенсер, Мэл Родригез, Лина Уэйте, Али Вонг, Грэй Гриффин, Трейси Ульман
Музыка:Джефф Дэнна, Майкл Дэнна
Производство:США
Ограничения:6+
Дата релиза:05 марта 2020
Ограничения:6+
Дата релиза:05 марта 2020
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!