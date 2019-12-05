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Война токов

Режиссер: Альфонсо Гомес-Рехон
Жанры: Биография, История, Драма.

Америка, 1880 год. Мир освещается огнём, механизмы приводятся в движение паром или приложением силы. Гениальный изобретатель Томас Эдисон совершил ряд прорывных открытий, среди которых постоянный ток и изобретение лампы накаливания. Пока он встречается с инвесторами, инженер Джордж Вестингауз, сколотивший состояние на патенте тормозов для поездов, видит больше преимуществ в использовании переменного тока. Кроме того, недальновидный бизнесмен Эдисон берёт на работу простым инженером эмигранта Николу Теслу, и не увидев в его идеях потенциала, вскоре теряет ценного сотрудника. Соревнование за электрификацию американских городов — война постоянного и переменного токов продолжается.

Продолжительность:102 мин
Сценарий:Майкл Митник
В ролях:Бенедикт Камбербэтч, Том Холланд, Майкл Шеннон, Николас Холт, Кэтрин Уотерстон Мэттью Макфэдиен, Таппенс Мидлтон, Вуди Норман, Дэмиен Молони, Луис Эшборн Серкис
Музыка:Дэнни Бенси, Фолькер Бертельман, Сондер Юрриаанс
Производство:США
Ограничения:12+
Дата релиза:05 декабря 2019
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