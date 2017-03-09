Война

Режиссер: Дито Монтиель

Жанры: Драма, Триллер.

Габриэль Драммер — морской пехотинц, который возвращается из Афганистана и понимает, что его родной дом мало чем отличается от тех земель, на которых он еще недавно убивал вражеских солдат. Вместе со своим лучшим другом Девином Робертсом герой, привыкший хвататься за оружие прежде, чем задавать какие-либо вопросы, отчаянно ищет своего сына Джонатана и жену Натали. Вскоре они встречают мужчину по имени Чарльз — единственного, кто обладает информацией о местонахождении семьи Драммера. Габриэлю придется пройти длинный путь через тайны прошлого, которыми он делится с военным психиатром капитаном Пейтоном, в неведомое пост-апокалиптическое будущее.

Продолжительность: 92 мин

Сценарий: Адам Г. Саймон, Дито Монтиель

В ролях: Шайа ЛаБаф, Джай Кортни, Гари Олдман, Кейт Мара, Тори Киттлз, Клифтон Коллинз мл., Чарли Шотуэлл, Хосе Пабло Кантильо, Джастин Смит, Пол Садо

