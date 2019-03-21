Волшебный парк Джун
Жанры: Анимация, Фэнтези, Приключения, Семейный.
Однажды фантазерка Джун обнаруживает, что придуманный ею чудесный Парк развлечений реален! Но его существование под угрозой, и Джун нужен план спасения ее Мечты. Помогут девочке ее новые друзья – волшебные звери Парка.
Продолжительность:85 мин
Сценарий:Джош Аппелбаум, Андре Немец, Роберт Гордон
В ролях:София Мали, Дженнифер Гарнер, Кен Хадсон Кэмпбелл, Кенан Томпсон, Мила Кунис, Джон Оливер Кен Жонг, Норберт Лео Батц, Мэттью Бродерик, Брианна Денски
Музыка:Стивен Прайс
В ролях:София Мали, Дженнифер Гарнер, Кен Хадсон Кэмпбелл, Кенан Томпсон, Мила Кунис, Джон Оливер Кен Жонг, Норберт Лео Батц, Мэттью Бродерик, Брианна Денски
Музыка:Стивен Прайс
Производство:Испания, США
Ограничения:6+
Дата релиза:21 марта 2019
Ограничения:6+
Дата релиза:21 марта 2019
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