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Волшебный парк Джун


Жанры: Анимация, Фэнтези, Приключения, Семейный.

Однажды фантазерка Джун обнаруживает, что придуманный ею чудесный Парк развлечений реален! Но его существование под угрозой, и Джун нужен план спасения ее Мечты. Помогут девочке ее новые друзья – волшебные звери Парка.

Продолжительность:85 мин
Сценарий:Джош Аппелбаум, Андре Немец, Роберт Гордон
В ролях:София Мали, Дженнифер Гарнер, Кен Хадсон Кэмпбелл, Кенан Томпсон, Мила Кунис, Джон Оливер Кен Жонг, Норберт Лео Батц, Мэттью Бродерик, Брианна Денски
Музыка:Стивен Прайс
Производство:Испания, США
Ограничения:6+
Дата релиза:21 марта 2019
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Мираж СинемаКинозал №7. VIP
c 23 по 24 марта
11:40 (600 р. в 3D)
Мираж СинемаКинозал №1
c 23 по 24 марта
10:40 (200 р.)
12:25 (250 р. в 3D)
14:10 (300 р.)
15:55 (300 р. в 3D)
17:40 (300 р.)
19:30 (350 р. в 3D)
c 25 по 27 марта
10:40 (150 р.)
12:25 (200 р. в 3D)
14:10 (200 р.)
15:55 (250 р. в 3D)
17:40 (200 р.)
19:30 (300 р. в 3D)
Северное сияниеБордовый зал
23 марта
19:55 (390)
24 марта
10:45 (300)
12:30 (300)
14:15 (390)
16:00 (390)
19:55 (390)
c 25 по 27 марта
10:45 (200)
12:30 (200)
14:15 (200)
16:00 (200)
19:55 (250)
Северное сияниеДетский зал
23 марта
18:35 (350)
24 марта
11:35 (300 в 3D)
13:20 (350 в 3D)
15:05 (350 в 3D)
16:50 (350 в 3D)
18:35 (350)
c 25 по 27 марта
11:35 (200 в 3D)
13:20 (200 в 3D)
15:05 (200 в 3D)
16:50 (250 в 3D)
18:35 (250)
АврораОсновной зал
23 марта
18:40 (250)
24 марта
10:40 (200)
18:40 (250)
c 25 по 26 марта
10:40 (150)
18:40 (200)
27 марта
09:00 (100)
18:40 (200)

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