Волшебный парк Джун

Жанры: Анимация, Фэнтези, Приключения, Семейный. Однажды фантазерка Джун обнаруживает, что придуманный ею чудесный Парк развлечений реален! Но его существование под угрозой, и Джун нужен план спасения ее Мечты. Помогут девочке ее новые друзья – волшебные звери Парка. Продолжительность: 85 мин Сценарий: Джош Аппелбаум, Андре Немец, Роберт Гордон

В ролях: София Мали, Дженнифер Гарнер, Кен Хадсон Кэмпбелл, Кенан Томпсон, Мила Кунис, Джон Оливер Кен Жонг, Норберт Лео Батц, Мэттью Бродерик, Брианна Денски

Музыка: Стивен Прайс Производство: Испания, США

Ограничения: 6+

Дата релиза: 21 марта 2019

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