Волшебник Режиссер: Михаил Морсков

Жанры: Драма, Комедия. В прошлом популярный рок-музыкант Фима влачит жалкое существование, растратив свой талант и предаваясь разгульному образу жизни. Все меняется, когда уроки на гитаре у него начинает брать мальчик Рома, страдающий ДЦП и отчаянно жаждущий завоевать сердце своей одноклассницы Маши. Продолжительность: 87 мин Сценарий: Михаил Морсков

В ролях: Семен Трескунов, Максим Суханов, Ангелина Стречина, Ирина Купченко, Владимир Капустин Ирина Яковлева, Иван Охлобыстин, Сергей Чонишвили, Сергей Аброскин, Екатерина Маликова

Музыка: Михаил Морсков, Артем Федотов Производство: Россия

Ограничения: 12+

Дата релиза: 03 октября 2019

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