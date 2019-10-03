Волшебник
Режиссер:Михаил Морсков
Жанры: Драма, Комедия.
Жанры: Драма, Комедия.
В прошлом популярный рок-музыкант Фима влачит жалкое существование, растратив свой талант и предаваясь разгульному образу жизни. Все меняется, когда уроки на гитаре у него начинает брать мальчик Рома, страдающий ДЦП и отчаянно жаждущий завоевать сердце своей одноклассницы Маши.
Продолжительность:87 мин
Сценарий:Михаил Морсков
В ролях:Семен Трескунов, Максим Суханов, Ангелина Стречина, Ирина Купченко, Владимир Капустин Ирина Яковлева, Иван Охлобыстин, Сергей Чонишвили, Сергей Аброскин, Екатерина Маликова
Музыка:Михаил Морсков, Артем Федотов
В ролях:Семен Трескунов, Максим Суханов, Ангелина Стречина, Ирина Купченко, Владимир Капустин Ирина Яковлева, Иван Охлобыстин, Сергей Чонишвили, Сергей Аброскин, Екатерина Маликова
Музыка:Михаил Морсков, Артем Федотов
Производство:Россия
Ограничения:12+
Дата релиза:03 октября 2019
Ограничения:12+
Дата релиза:03 октября 2019
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