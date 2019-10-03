150993

Волшебник

Режиссер:Михаил Морсков
Жанры: Драма, Комедия.

В прошлом популярный рок-музыкант Фима влачит жалкое существование, растратив свой талант и предаваясь разгульному образу жизни. Все меняется, когда уроки на гитаре у него начинает брать мальчик Рома, страдающий ДЦП и отчаянно жаждущий завоевать сердце своей одноклассницы Маши.

Продолжительность:87 мин
Сценарий:Михаил Морсков
В ролях:Семен Трескунов, Максим Суханов, Ангелина Стречина, Ирина Купченко, Владимир Капустин Ирина Яковлева, Иван Охлобыстин, Сергей Чонишвили, Сергей Аброскин, Екатерина Маликова
Музыка:Михаил Морсков, Артем Федотов
Производство:Россия
Ограничения:12+
Дата релиза:03 октября 2019
0
Я иду
Ваша оценка
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!
Мираж СинемаКинозал №5
c 3 по 4 октября
10:20 (150 р.)
16:00 (300 р.)
19:40 (300 р.)
c 5 по 6 октября
10:20 (200 р.)
16:00 (300 р.)
19:40 (300 р.)
Северное сияниеДетский зал
3 октября
c 4 по 6 октября
21:10 (350)
c 7 по 9 октября
21:10 (250)
Северное сияниеСиний зал
3 октября
17:35 (350)
c 4 по 6 октября
11:10 (300)
17:35 (350)
c 7 по 9 октября
11:10 (150)
17:35 (250)

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?