146945

Волки и Овцы: Ход свиньёй

Режиссер:Владимир Николаев
Жанры: Анимация, Семейный, Комедия, Приключения.

В центре сюжета мультфильма снова волк Серый и знакомые зрителям по первой части фильма персонажи – волчица Бьянка, чайка Клифф, барашек Зико, овечка Лира и присоединившиеся к ним новые герои – овечка Джози и полярная лисица Симона. На этот раз на объединенную стаю волков и овец решили напасть черные волки. На укрепление деревни оборону – три дня. И жители во главе с Серым решают бороться за свои убеждения, отстаивать свои интересы и жить в мире.

Продолжительность:80 мин
Сценарий:Алексей Цицилин, Владимир Николаев, Роберт Ленс
В ролях:Елизавета Боярская, Максим Матвеев, Галина Корнева, Антон Юрьев, Алексей Сигаев
Музыка:Бенжамин Зекер
Производство:Россия
Ограничения:6+
Дата релиза:24 января 2019
0
Я иду
Ваша оценка
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!
Мираж СинемаКинозал №1
c 24 по 25 января
10:50 (150 р.)
12:25 (200 р. в 3D)
14:00 (200 р.)
15:35 (300 р. в 3D)
17:10 (300 р.)
26 января
10:50 (200 р.)
12:45 (250 р. в 3D)
14:20 (300 р.)
27 января
10:50 (200 р.)
12:25 (250 р. в 3D)
14:00 (300 р.)
15:35 (300 р. в 3D)
Мираж СинемаКинозал №7. VIP
c 26 по 27 января
11:50 (600 р. в 3D)

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?