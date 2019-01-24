Волки и Овцы: Ход свиньёй

Режиссер: Владимир Николаев

Жанры: Анимация, Семейный, Комедия, Приключения.

В центре сюжета мультфильма снова волк Серый и знакомые зрителям по первой части фильма персонажи – волчица Бьянка, чайка Клифф, барашек Зико, овечка Лира и присоединившиеся к ним новые герои – овечка Джози и полярная лисица Симона. На этот раз на объединенную стаю волков и овец решили напасть черные волки. На укрепление деревни оборону – три дня. И жители во главе с Серым решают бороться за свои убеждения, отстаивать свои интересы и жить в мире.

Продолжительность: 80 мин

Сценарий: Алексей Цицилин, Владимир Николаев, Роберт Ленс

В ролях: Елизавета Боярская, Максим Матвеев, Галина Корнева, Антон Юрьев, Алексей Сигаев

Музыка: Бенжамин Зекер