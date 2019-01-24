Волки и Овцы: Ход свиньёй
Режиссер:Владимир Николаев
Жанры: Анимация, Семейный, Комедия, Приключения.
Жанры: Анимация, Семейный, Комедия, Приключения.
В центре сюжета мультфильма снова волк Серый и знакомые зрителям по первой части фильма персонажи – волчица Бьянка, чайка Клифф, барашек Зико, овечка Лира и присоединившиеся к ним новые герои – овечка Джози и полярная лисица Симона. На этот раз на объединенную стаю волков и овец решили напасть черные волки. На укрепление деревни оборону – три дня. И жители во главе с Серым решают бороться за свои убеждения, отстаивать свои интересы и жить в мире.
Продолжительность:80 мин
Сценарий:Алексей Цицилин, Владимир Николаев, Роберт Ленс
В ролях:Елизавета Боярская, Максим Матвеев, Галина Корнева, Антон Юрьев, Алексей Сигаев
Музыка:Бенжамин Зекер
В ролях:Елизавета Боярская, Максим Матвеев, Галина Корнева, Антон Юрьев, Алексей Сигаев
Музыка:Бенжамин Зекер
Производство:Россия
Ограничения:6+
Дата релиза:24 января 2019
Ограничения:6+
Дата релиза:24 января 2019
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