Вокс люкс
Режиссер:Брэйди Корбет
Жанры: Драма, Музыкальный.
Жанры: Драма, Музыкальный.
В 1999 году отличница Селеста чудом выжила, когда её одноклассник устроил в школе стрельбу. Под впечатлением от несчастья она написала песню – и проснулась знаменитой. Стремительный взлет, срежиссированный опытным менеджером и подпитанный жадным интересом публики к трагедии, превратил её в мировую суперзвезду. Спустя 20 лет карьера Селесты пошла на спад, а скандальный эпизод на пресс-конференции грозит и вовсе ее уничтожить. Теперь упрямой звезде предстоит разобраться со своими личными и семейными проблемами и при этом не сойти с ума, пытаясь сохранить хрупкую грань между славой и реальной жизнью.
Продолжительность:114 мин
Сценарий:Брэйди Корбет
В ролях:Натали Портман, Джуд Лоу, Стэйси Мартин, Дженнифер Эль, Рэффи Кэссиди, Кристофер Эбботт, Логан Брунер, Мария Диззия, Мэг Гибсон, Дэниэл Лондон
Музыка:Брэйди Корбет
В ролях:Натали Портман, Джуд Лоу, Стэйси Мартин, Дженнифер Эль, Рэффи Кэссиди, Кристофер Эбботт, Логан Брунер, Мария Диззия, Мэг Гибсон, Дэниэл Лондон
Музыка:Брэйди Корбет
Производство:США
Ограничения:16+
Дата релиза:07 марта 2019
Ограничения:16+
Дата релиза:07 марта 2019
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