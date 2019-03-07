Вокс люкс

Режиссер: Брэйди Корбет

Жанры: Драма, Музыкальный.

В 1999 году отличница Селеста чудом выжила, когда её одноклассник устроил в школе стрельбу. Под впечатлением от несчастья она написала песню – и проснулась знаменитой. Стремительный взлет, срежиссированный опытным менеджером и подпитанный жадным интересом публики к трагедии, превратил её в мировую суперзвезду. Спустя 20 лет карьера Селесты пошла на спад, а скандальный эпизод на пресс-конференции грозит и вовсе ее уничтожить. Теперь упрямой звезде предстоит разобраться со своими личными и семейными проблемами и при этом не сойти с ума, пытаясь сохранить хрупкую грань между славой и реальной жизнью.

Продолжительность: 114 мин

Сценарий: Брэйди Корбет

В ролях: Натали Портман, Джуд Лоу, Стэйси Мартин, Дженнифер Эль, Рэффи Кэссиди, Кристофер Эбботт, Логан Брунер, Мария Диззия, Мэг Гибсон, Дэниэл Лондон

Музыка: Брэйди Корбет