Во всё тяжкое Режиссер: Уэйн Робертс

Жанры: Драма, Комедия. Профессор колледжа решает жить на полную катушку после того, как ему ставят серьезный диагноз. Отныне все запреты сняты, а тайные желания могут наконец осуществиться! Продолжительность: 90 мин Сценарий: Уэйн Робертс

В ролях: Джонни Депп, Розмари ДеУитт, Одесса Янг, Дэнни Хьюстон, Зои Дойч, Девон Террелл Рон Ливингстон, Линда Эмонд, Матрея Скаррвинер, Шиван Фэллон

Музыка: Аарон Десснер, Брайс Десснер Производство: США

Ограничения: 16+

Дата релиза: 07 октября 2019

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