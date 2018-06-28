Во власти стихии
Режиссер:Бальтасар Кормакур
Жанры: Боевик, Триллер, Драма, Мелодрама, Приключения.
Жанры: Боевик, Триллер, Драма, Мелодрама, Приключения.
Их неожиданная встреча на Таити стала началом большой любви. Молодые и свободные, они отправляются в путешествие по Тихому океану на роскошной яхте. Неожиданно судно настигает один из самых мощных ураганов в истории, и отныне не только их будущее, но и сама жизнь находится во власти стихии…
Продолжительность:96 мин
Сценарий:Аарон Канделл, Джордан Канделл, Дэвид Брэнсон Смит
В ролях:Шейлин Вудли, Сэм Клафлин, Грэйс Палмер, Джеффри Томас, Тэми Эшкрафт, Элизабет Хоторн, Kael Damlamian, Луна Кэмпбелл, Зак Бересфорд, Сиале Тунока
Музыка:Фолькер Бертельман
В ролях:Шейлин Вудли, Сэм Клафлин, Грэйс Палмер, Джеффри Томас, Тэми Эшкрафт, Элизабет Хоторн, Kael Damlamian, Луна Кэмпбелл, Зак Бересфорд, Сиале Тунока
Музыка:Фолькер Бертельман
Производство:США
Ограничения:16+
Дата релиза:28 июня 2018
Ограничения:16+
Дата релиза:28 июня 2018
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