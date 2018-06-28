Во власти стихии

Режиссер: Бальтасар Кормакур

Жанры: Боевик, Триллер, Драма, Мелодрама, Приключения.

Их неожиданная встреча на Таити стала началом большой любви. Молодые и свободные, они отправляются в путешествие по Тихому океану на роскошной яхте. Неожиданно судно настигает один из самых мощных ураганов в истории, и отныне не только их будущее, но и сама жизнь находится во власти стихии…

Продолжительность: 96 мин

Сценарий: Аарон Канделл, Джордан Канделл, Дэвид Брэнсон Смит

В ролях: Шейлин Вудли, Сэм Клафлин, Грэйс Палмер, Джеффри Томас, Тэми Эшкрафт, Элизабет Хоторн, Kael Damlamian, Луна Кэмпбелл, Зак Бересфорд, Сиале Тунока

Музыка: Фолькер Бертельман