Власть
Режиссер:Адам МакКей
Жанры: Драма, Биография, Комедия.
Жанры: Драма, Биография, Комедия.
Когда миром управляют деньги и связи, один человек может получить безграничное влияние. Уникальный дар убеждения, незаурядный ум и доступ на самые высокие уровни власти позволили ему стать кукловодом среди сильных мира сего. Оставаясь теневым игроком, он навсегда изменил ход истории…
Продолжительность:132 мин
Сценарий:Адам МакКей
В ролях:Кристиан Бэйл, Эми Адамс, Стив Карелл, Сэм Рокуэлл, Элисон Пилл, Эдди Марсан, Джастин Кирк, Лиза Гэй Хэмилтон, Джесси Племонс, Билл Кэмп
Музыка:Николас Брителл
В ролях:Кристиан Бэйл, Эми Адамс, Стив Карелл, Сэм Рокуэлл, Элисон Пилл, Эдди Марсан, Джастин Кирк, Лиза Гэй Хэмилтон, Джесси Племонс, Билл Кэмп
Музыка:Николас Брителл
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:21 февраля 2019
Ограничения:18+
Дата релиза:21 февраля 2019
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