Власть

Режиссер: Адам МакКей

Жанры: Драма, Биография, Комедия.

Когда миром управляют деньги и связи, один человек может получить безграничное влияние. Уникальный дар убеждения, незаурядный ум и доступ на самые высокие уровни власти позволили ему стать кукловодом среди сильных мира сего. Оставаясь теневым игроком, он навсегда изменил ход истории…

Продолжительность: 132 мин

Сценарий: Адам МакКей

В ролях: Кристиан Бэйл, Эми Адамс, Стив Карелл, Сэм Рокуэлл, Элисон Пилл, Эдди Марсан, Джастин Кирк, Лиза Гэй Хэмилтон, Джесси Племонс, Билл Кэмп

Музыка: Николас Брителл