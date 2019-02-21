147527

Власть

Режиссер:Адам МакКей
Жанры: Драма, Биография, Комедия.

Когда миром управляют деньги и связи, один человек может получить безграничное влияние. Уникальный дар убеждения, незаурядный ум и доступ на самые высокие уровни власти позволили ему стать кукловодом среди сильных мира сего. Оставаясь теневым игроком, он навсегда изменил ход истории…

Продолжительность:132 мин
Сценарий:Адам МакКей
В ролях:Кристиан Бэйл, Эми Адамс, Стив Карелл, Сэм Рокуэлл, Элисон Пилл, Эдди Марсан, Джастин Кирк, Лиза Гэй Хэмилтон, Джесси Племонс, Билл Кэмп
Музыка:Николас Брителл
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:21 февраля 2019
0
Я иду
Ваша оценка
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!
Мираж СинемаКинозал №6. VIP
c 21 по 24 февраля
14:40 (800 р.)
22:00 (1000 р.)
Мираж СинемаКинозал №1
c 21 по 22 февраля
13:20 (200 р.)
18:25 (300 р.)
c 23 по 24 февраля
13:20 (300 р.)
18:25 (300 р.)
Северное сияниеБордовый зал
c 21 по 24 февраля
22:45 (300)
c 25 по 27 февраля
22:45 (200)
Северное сияниеСиний зал
c 21 по 24 февраля
20:35 (350)
c 25 по 27 февраля
20:35 (250)

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?