Вижу лишь тебя

Режиссер: Марк Форстер

Жанры: Драма, Детектив.

Джина ослепла в детстве в результате несчастного случая. Однако слепота не помешала ей выйти замуж и быть счастливой в браке. На очередном приеме у офтальмолога они с мужем узнают, что можно использовать новые методы лечения, и есть большая вероятность, что она прозреет. Любящий муж оплачивает операцию, проходит месяц, бинты сняты, и перед Джиной распахивается мир со всеми красками бытия. Девушка стремится открыть для себя то, чего раньше была лишена и что теперь кажется таким доступным. В том числе и отношения с мужчинами. Пробудившаяся сексуальность не радует ее мужа Джеймса, готового на что угодно, только бы она по-прежнему целиком и полностью зависела от него, видела бы лишь его…

Продолжительность: 109 мин

Сценарий: Шон Конуэй, Марк Форстер

В ролях: Блейк Лайвли, Джейсон Кларк, Ивонн Страховски, Ана О’Райли, Микель Фернандес, Хави Санчес, Уэс Чэтэм, Дэнни Хьюстон, Кэйтлин Орем, Стэйси Ватанапан

Музыка: Марк Стрейтенфелд