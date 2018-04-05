Винчестер. Дом, который построили призраки

Режиссер: Майкл Спириг, Питер Спириг

Жанры: Ужасы, Фэнтези, Триллер, Детектив, Биография.

Сара Винчестер, наследница знаменитой оружейной компании, живет одна в грандиозном семиэтажном здании, архитектура которого не поддается логике, а коридоры подобны лабиринтам. По распоряжению безутешной вдовы особняк постоянно перестраивается и бесконечно воздвигаются новые стены. Но строит она не для себя, не для своей племянницы или талантливого доктора Эрика Прайса, который приехал в особняк по ее приглашению. Сара строит ловушку для сотен мстительных призраков, и самые страшные из них хотят расправиться с кланом Винчестеров.

Продолжительность: 99 мин

Сценарий: Том Вон, Майкл Спириг, Питер Спириг

В ролях: Хелен Миррен, Сара Снук, Finn Scicluna-O'Prey, Джейсон Кларк, Emm Wiseman, Alana Fagan, Rebecca Makar, Тайлер Коппин, Майкл Карман, Энгус Сэмпсон

Музыка: Питер Спириг