Винчестер. Дом, который построили призраки
Режиссер:Майкл Спириг, Питер Спириг
Жанры: Ужасы, Фэнтези, Триллер, Детектив, Биография.
Жанры: Ужасы, Фэнтези, Триллер, Детектив, Биография.
Сара Винчестер, наследница знаменитой оружейной компании, живет одна в грандиозном семиэтажном здании, архитектура которого не поддается логике, а коридоры подобны лабиринтам. По распоряжению безутешной вдовы особняк постоянно перестраивается и бесконечно воздвигаются новые стены. Но строит она не для себя, не для своей племянницы или талантливого доктора Эрика Прайса, который приехал в особняк по ее приглашению. Сара строит ловушку для сотен мстительных призраков, и самые страшные из них хотят расправиться с кланом Винчестеров.
Продолжительность:99 мин
Сценарий:Том Вон, Майкл Спириг, Питер Спириг
В ролях:Хелен Миррен, Сара Снук, Finn Scicluna-O'Prey, Джейсон Кларк, Emm Wiseman, Alana Fagan, Rebecca Makar, Тайлер Коппин, Майкл Карман, Энгус Сэмпсон
Музыка:Питер Спириг
В ролях:Хелен Миррен, Сара Снук, Finn Scicluna-O'Prey, Джейсон Кларк, Emm Wiseman, Alana Fagan, Rebecca Makar, Тайлер Коппин, Майкл Карман, Энгус Сэмпсон
Музыка:Питер Спириг
Производство:Австралия, США
Ограничения:16+
Дата релиза:05 апреля 2018
Ограничения:16+
Дата релиза:05 апреля 2018
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