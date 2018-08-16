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Вилли и крутые тачки

Режиссер:Yusry Abdul Halim
Жанры: Анимация, Комедия, Приключения, Семейный.

Вилли – трижды чемпион по уличным гонкам в Гаскет-Сити, готовится к главному соревнованию в своей жизни. Весь мир у его колёс! Но в решающем заезде он не справился с управлением и упал в глубокую реку. Вилли приходиться стать обычным такси и лишь иногда соревноваться с обычными городскими машинами. Но после неожиданного столкновения с прекрасной итальянской машинкой Беллой, он начинает понимать, что помимо жажды скорости в жизни есть более важные вещи…

Сценарий:Кит Брамптон, Юсри Крю, Питер Хайнс
Производство:Малайзия
Ограничения:6+
Дата релиза:16 августа 2018
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Мираж СинемаКинозал №4
c 16 по 17 августа
10:40 (150 р.)
12:35 (150 р.)
14:30 (200 р.)
c 18 по 19 августа
10:40 (200 р.)
12:35 (200 р.)
14:30 (300 р.)

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