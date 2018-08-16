Вилли и крутые тачки

Режиссер: Yusry Abdul Halim

Жанры: Анимация, Комедия, Приключения, Семейный.

Вилли – трижды чемпион по уличным гонкам в Гаскет-Сити, готовится к главному соревнованию в своей жизни. Весь мир у его колёс! Но в решающем заезде он не справился с управлением и упал в глубокую реку. Вилли приходиться стать обычным такси и лишь иногда соревноваться с обычными городскими машинами. Но после неожиданного столкновения с прекрасной итальянской машинкой Беллой, он начинает понимать, что помимо жажды скорости в жизни есть более важные вещи…

Сценарий: Кит Брамптон, Юсри Крю, Питер Хайнс

