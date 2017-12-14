Виктория и Абдул

Режиссер: Стивен Фрирз

Жанры: Драма, Биография, История.

Взойдя на престол в возрасте 18-ти лет, Виктория стала королевой Великобритании, Ирландии, а позже и императрицей Индии. Среди бесчисленных подданных короны был красавец Абдул Карим. Появившись, казалось бы, из ниоткуда, он превратился в очень влиятельного человека при дворе. Ему завидовали, против него плели интриги, а их отношения с королевой обсуждали не только в Англии, но и во всем мире.

Продолжительность: 111 мин

Сценарий: Ли Холл, Шрабани Басу

В ролях: Джуди Денч, Али Фазал, Тим Пиготт-Смит, Эдди Иззард, Адиль Ахтар, Майкл Гэмбон, Пол Хиггинс, Оливия Уильямс, Фенелла Вулгар, Джулиан Уэдэм

Музыка: Томас Ньюман