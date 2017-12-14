Виктория и Абдул
Режиссер:Стивен Фрирз
Жанры: Драма, Биография, История.
Жанры: Драма, Биография, История.
Взойдя на престол в возрасте 18-ти лет, Виктория стала королевой Великобритании, Ирландии, а позже и императрицей Индии. Среди бесчисленных подданных короны был красавец Абдул Карим. Появившись, казалось бы, из ниоткуда, он превратился в очень влиятельного человека при дворе. Ему завидовали, против него плели интриги, а их отношения с королевой обсуждали не только в Англии, но и во всем мире.
Продолжительность:111 мин
Сценарий:Ли Холл, Шрабани Басу
В ролях:Джуди Денч, Али Фазал, Тим Пиготт-Смит, Эдди Иззард, Адиль Ахтар, Майкл Гэмбон, Пол Хиггинс, Оливия Уильямс, Фенелла Вулгар, Джулиан Уэдэм
Музыка:Томас Ньюман
В ролях:Джуди Денч, Али Фазал, Тим Пиготт-Смит, Эдди Иззард, Адиль Ахтар, Майкл Гэмбон, Пол Хиггинс, Оливия Уильямс, Фенелла Вулгар, Джулиан Уэдэм
Музыка:Томас Ньюман
Производство:Великобритания, США
Ограничения:16+
Дата релиза:14 декабря 2017
Ограничения:16+
Дата релиза:14 декабря 2017
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