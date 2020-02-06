Викинг Вик
Режиссер:Эрик Казес
Жанры: Анимация.
Жанры: Анимация.
Юноша по имени Вик, несмотря на свой небольшой рост, всегда мечтал отправиться в дальнее плавание, прямо как его отец – вождь могущественного клана викингов. И вот судьба дает Вику шанс проявить себя, когда его мать попадает в золотой плен бога Локи. Чтобы снять зловещие чары неопытному викингу предстоит отправиться в захватывающее и опасное путешествие к вратам города богов – самому Асгарду.
Продолжительность:77 мин
Сценарий:Эрик Казес, Софи Декруазетт, Оливер Хузли
В ролях:Roland Bearne, Tim Bentinck, Konrad Bösherz, John Chancer, Simon Fellows, Owen Frost, David Goudge, Michael Hanratty, Matt Kelly, Matt Ian Kelly
Музыка:Уте Энгельхардт
В ролях:Roland Bearne, Tim Bentinck, Konrad Bösherz, John Chancer, Simon Fellows, Owen Frost, David Goudge, Michael Hanratty, Matt Kelly, Matt Ian Kelly
Музыка:Уте Энгельхардт
Производство:Германия, Франция, Бельгия
Ограничения:6+
Дата релиза:06 февраля 2020
Ограничения:6+
Дата релиза:06 февраля 2020
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