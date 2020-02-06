Викинг Вик

Режиссер: Эрик Казес

Жанры: Анимация.

Юноша по имени Вик, несмотря на свой небольшой рост, всегда мечтал отправиться в дальнее плавание, прямо как его отец – вождь могущественного клана викингов. И вот судьба дает Вику шанс проявить себя, когда его мать попадает в золотой плен бога Локи. Чтобы снять зловещие чары неопытному викингу предстоит отправиться в захватывающее и опасное путешествие к вратам города богов – самому Асгарду.

Продолжительность: 77 мин

Сценарий: Эрик Казес, Софи Декруазетт, Оливер Хузли

В ролях: Roland Bearne, Tim Bentinck, Konrad Bösherz, John Chancer, Simon Fellows, Owen Frost, David Goudge, Michael Hanratty, Matt Kelly, Matt Ian Kelly

Музыка: Уте Энгельхардт