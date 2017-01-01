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Викинг (12+)

Режиссер:Андрей Кравчук
Жанры: История, Драма.

Масштабная сага разворачивается во времена мрачного средневековья. Русь раздирают междоусобицы. Особенно сильно противостояние между тремя великими княжествами, возглавляемыми братьями Ярополком (Киев), Олегом (Овруч) и Владимиром (Новгород). В одном из очередных сражений погибает Олег. Владимир, младший из трех братьев, да еще и рожденный рабыней, ключницей Малушей, сбегает с поля боя и находит укрытие в варяжских землях, позволив старшему Ярополку захватить власть в свои руки. Но судьбе был угоден иной поворот – Добрыня, верный воевода Святополка, отца братьев, находит младшего князя и уговаривает вернуться, чтобы предъявить законные права на трон. Так начинается становление будущего крестителя Руси.

Сценарий:Андрей Рубанов, Виктор Смирнов, Андрей Кравчук
В ролях:Данила Козловский, Светлана Ходченкова, Максим Суханов, Игорь Петренко, Андрей Смоляков, Владимир Епифанцев, Александра Бортич, Кирилл Плетнёв, Александр Устюгов, Ростислав Бершауэр
Музыка:Игорь Матвиенко, Дин Валентайн
Производство:Россия
Ограничения:12+
Дата релиза:29 декабря 2016
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c 29 по 30 декабря
13:45 (500 р.)
31 декабря
11:10 (400 р.)
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1 января 2017
16:30 (500 р.)
c 2 по 3 января 2017
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Мираж СинемаКинозал №5
29 декабря
11:50 (150 р.)
17:25 (300 р.)
20:05 (300 р.)
30 декабря
11:50 (150 р.)
20:05 (300 р.)
31 декабря
12:00 (200 р.)
1 января 2017
12:05 (200 р.)
17:30 (300 р.)
20:10 (300 р.)
c 2 по 3 января 2017
11:50 (200 р.)
17:25 (300 р.)
20:05 (300 р.)
Мираж СинемаКинозал №2
c 29 по 30 декабря
10:30 (150 р.)
13:10 (200 р.)
15:50 (300 р.)
31 декабря
10:30 (200 р.)
13:10 (300 р.)
15:50 (300 р.)
1 января 2017
13:10 (300 р.)
15:50 (300 р.)
c 2 по 3 января 2017
10:30 (200 р.)
13:10 (300 р.)
15:50 (300 р.)
Северное сияниеПремьер зал
c 29 по 31 декабря
12:35 (350)
17:15 (390)

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