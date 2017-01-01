Викинг

Режиссер: Андрей Кравчук

Жанры: Драма, История.

Масштабная сага разворачивается во времена мрачного средневековья. Русь раздирают междоусобицы. Особенно сильно противостояние между тремя великими княжествами, возглавляемыми братьями Ярополком (Киев), Олегом (Овруч) и Владимиром (Новгород). В одном из очередных сражений погибает Олег. Владимир, младший из трех братьев, да еще и рожденный рабыней, ключницей Малушей, сбегает с поля боя и находит укрытие в варяжских землях, позволив старшему Ярополку захватить власть в свои руки. Но судьбе был угоден иной поворот – Добрыня, верный воевода Святополка, отца братьев, находит младшего князя и уговаривает вернуться, чтобы предъявить законные права на трон. Так начинается становление будущего крестителя Руси.

Продолжительность: 133 мин

Сценарий: Андрей Рубанов, Виктор Смирнов, Андрей Кравчук

В ролях: Данила Козловский, Светлана Ходченкова, Максим Суханов, Игорь Петренко, Андрей Смоляков, Владимир Епифанцев, Александра Бортич, Кирилл Плетнёв, Александр Устюгов, Ростислав Бершауэр

Музыка: Игорь Матвиенко, Дин Валентайн