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Видок: Охотник на призраков

Режиссер:Жан-Франсуа Рише
Жанры: Триллер, Криминал, Приключения, История.

Реальная история легендарного французского сыщика XIX века Эжена Франсуа Видока. Ловкий преступник и мастер по части побегов из тюрем Видок менял города и профессии, пока не был нанят наполеоновским правительством очистить улицы Парижа от криминала. Зная преступный мир изнутри, Видок стал самым успешным детективом своей эпохи и настоящим Императором Парижа.

Продолжительность:110 мин
Сценарий:Эрик Беснард, Жан-Франсуа Рише
В ролях:Венсан Кассель, Патрик Шене, Аугуст Диль, Ольга Куриленко, Дени Лаван, Фрейя Мавор, Дени Меноше, Жером Пули, Джеймс Тьерре, Фабрис Лукини
Музыка:Марко Белтрами, Маркус Трумп
Производство:Франция
Ограничения:18+
Дата релиза:25 июля 2019
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Мираж СинемаКинозал №6. VIP
c 25 по 28 июля
20:40 (1000 р.)
Мираж СинемаКинозал №4
c 25 по 26 июля
13:20 (200 р.)
18:00 (300 р.)
c 27 по 28 июля
13:20 (300 р.)
18:00 (300 р.)
АврораОсновной зал
c 25 по 28 июля
18:40 (250)
c 29 по 31 июля
18:40 (200)
МурманскБольшой зал
c 25 по 28 июля
20:50 (350)
c 29 по 31 июля
20:50 (250)
Северное сияниеБордовый зал
c 25 по 28 июля
23:45 (300)
c 29 по 31 июля
23:45 (200)
Северное сияниеЖёлтый зал
c 25 по 26 июля
16:35 (300)
20:45 (390)
c 27 по 28 июля
16:35 (390)
20:45 (390)
c 29 по 31 июля
16:35 (200)
20:45 (250)
Северное сияниеКрасный зал
c 25 по 28 июля
11:20 (300)
c 29 по 31 июля
11:20 (200)

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