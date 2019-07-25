Видок: Охотник на призраков
Режиссер:Жан-Франсуа Рише
Жанры: Триллер, Криминал, Приключения, История.
Жанры: Триллер, Криминал, Приключения, История.
Реальная история легендарного французского сыщика XIX века Эжена Франсуа Видока. Ловкий преступник и мастер по части побегов из тюрем Видок менял города и профессии, пока не был нанят наполеоновским правительством очистить улицы Парижа от криминала. Зная преступный мир изнутри, Видок стал самым успешным детективом своей эпохи и настоящим Императором Парижа.
Продолжительность:110 мин
Сценарий:Эрик Беснард, Жан-Франсуа Рише
В ролях:Венсан Кассель, Патрик Шене, Аугуст Диль, Ольга Куриленко, Дени Лаван, Фрейя Мавор, Дени Меноше, Жером Пули, Джеймс Тьерре, Фабрис Лукини
Музыка:Марко Белтрами, Маркус Трумп
В ролях:Венсан Кассель, Патрик Шене, Аугуст Диль, Ольга Куриленко, Дени Лаван, Фрейя Мавор, Дени Меноше, Жером Пули, Джеймс Тьерре, Фабрис Лукини
Музыка:Марко Белтрами, Маркус Трумп
Производство:Франция
Ограничения:18+
Дата релиза:25 июля 2019
Ограничения:18+
Дата релиза:25 июля 2019
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!