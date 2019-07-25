Видок: Охотник на призраков

Режиссер: Жан-Франсуа Рише

Жанры: Триллер, Криминал, Приключения, История.

Реальная история легендарного французского сыщика XIX века Эжена Франсуа Видока. Ловкий преступник и мастер по части побегов из тюрем Видок менял города и профессии, пока не был нанят наполеоновским правительством очистить улицы Парижа от криминала. Зная преступный мир изнутри, Видок стал самым успешным детективом своей эпохи и настоящим Императором Парижа.

Продолжительность: 110 мин

Сценарий: Эрик Беснард, Жан-Франсуа Рише

В ролях: Венсан Кассель, Патрик Шене, Аугуст Диль, Ольга Куриленко, Дени Лаван, Фрейя Мавор, Дени Меноше, Жером Пули, Джеймс Тьерре, Фабрис Лукини

Музыка: Марко Белтрами, Маркус Трумп